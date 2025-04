Cote d'Ivoire: Economie bleue au pays - Max Alain Gradel porte désormais le maillot de la FAO

Nouvelle étape dans la carrière de Max Alain Gradel. Le double champion d'Afrique avec les Éléphants (2015 et 2024) s'engage désormais au service du développement durable. L'international ivoirien a été désigné ce mardi 22 avril 2025, Champion de la Fao Côte d'Ivoire, devenant ainsi ambassadeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Côte d'Ivoire.

La cérémonie officielle s'est tenue au siège de la Fao à Abidjan, en présence de Joseph Nyemah, Représentant de l'organisation en Côte d'Ivoire. Le Représentant de la Fao a salué l'engagement de l'athlète : « C'est une initiative inspirante. L'agriculture peut transformer nos économies. Avec des champions comme Max Gradel à nos côtés, nous pouvons inverser la tendance et atteindre l'autosuffisance alimentaire », a déclaré Joseph Nyemah.

Avec ce nouveau rôle, la star du ballon rond entend mettre sa notoriété au service de la cause agricole, en particulier celle de la pisciculture, un secteur porteur de croissance et de nombreux emplois. Il cible notamment les jeunes, les femmes, et les décideurs.

« Tout au long de ma carrière, j'ai reçu un immense soutien des Ivoiriens et des Africains. Aujourd'hui, c'est à mon tour de donner en retour en m'investissant dans un secteur vital pour notre avenir : l'agriculture, et plus précisément la pisciculture », a fait savoir Max Gradel.

L'engagement de Max Gradel s'inscrit dans une dynamique nationale, incarnée par des actions concrètes. Du 24 au 26 avril 2025, Abidjan accueillera le Selab Fisheries Expo, le Salon de la Pêche et de l'Aquaculture, organisé par le ministère des Ressources Animales et Halieutiques avec le soutien de la Fao.

Cette vitrine stratégique mettra en lumière les innovations du secteur, encouragera les investissements et mobilisera la jeunesse autour de l'économie bleue, un axe fort pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Chaque année, plus de 400 milliards de Fcfa sont mobilisés par l'État pour importer du poisson et répondre à la demande locale.

Face à cette situation, la production nationale doit être renforcée. C'est dans ce contexte que la Fao déploie le programme Fish4acp, financé par l'Union européenne (Ue) et le ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (Bmz). Ce projet vise à structurer durablement la filière tilapia et à créer des opportunités concrètes pour les jeunes entrepreneurs ivoiriens.