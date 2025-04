Sénégal: La coordinatrice du système des Nations Unies salue l'engagement du pays pour un marché du travail inclusif

La coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Sénégal, Aminata Maïga, a salué jeudi, l'engagement du gouvernement sénégalais pour la promotion de l'emploi décent et inclusif.

"Je tiens à exprimer ma gratitude à son excellence monsieur le président de la République et au gouvernement du Sénégal pour l'organisation de cet événement majeur qui témoigne de l'engagement résolu du pays en faveur du dialogue social et de la promotion du travail décent", a-t-elle souligné.

Elle prenait la parole au nom des partenaires techniques et financiers à l'ouverture de la quatrième Conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité, présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Plusieurs autorités gouvernementales, notamment le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, ainsi que des représentants des travailleurs, du patronat, et des partenaires techniques et financiers ont pris part à l'événement.

Mme Maïga a exprimé sa reconnaissance aux autorités sénégalaises pour l'organisation de cette rencontre axée sur le thème : "Emploi et employabilité : défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère", qu'elle a jugé en parfaite adéquation avec les principes défendus par les Nations Unies.

"Cette conférence incarne notre aspiration commune à construire des solutions endogènes, durables et inclusives face aux mutations du marché du travail ", a-t-elle déclaré, en soulignant l'importance de la collaboration entre le gouvernement sénégalais, l'Organisation internationale du travail (OIT), la coopération italienne et l'ensemble des partenaires au développement.

Selon elle, les défis structurels liés à l'emploi persistent, notamment l'inadéquation entre formation et besoins du marché, la forte proportion de travailleurs évoluant dans l'informel sans protection sociale, et la vulnérabilité accrue des femmes et des jeunes.

Mme Maïga a insisté sur la nécessité d"'une mobilisation collective renouvelée" face aux transformations économiques, technologiques et climatiques. Elle a appelé à "placer l'humain au centre des politiques économiques et sociales", à renforcer la souveraineté économique du pays, à promouvoir la justice sociale, à stimuler une prospérité partagée et à accompagner la transition vers une économie verte et numérique.

Elle a salué l'engagement du Sénégal dans l'initiative mondiale pour l'emploi, la protection sociale et les transitions justes, portée par le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, qui vise la création de 400 millions d'emplois d'ici 2030.

La représentante des Nations Unies a encouragé l'ensemble des acteurs - État, employeurs, syndicats, société civile - à poursuivre un dialogue social constructif. "Ensemble, nous pouvons bâtir un modèle économique inclusif et faire du travail décent le socle de la souveraineté et de la prospérité du Sénégal ", a-t-elle affirmé.

Elle a formulé le voeu que cette conférence débouche sur "des engagements ambitieux" réaffirmant la disponibilité des Nations Unies et de l'OIT à accompagner la mise en oeuvre des recommandations issues des travaux.