Sénégal: Un programme veut reboiser plus de 6 millions de plants dans 6. 750 écoles (Directeur)

Dakar — Le Programme de verdissement des écoles du Sénégal (PROVES) ambitionne de reboiser 6 millions 75O plants dans 6. 750 établissements scolaires du Sénégal sur la période 2023-2033, a déclaré jeudi, Modou Fall Guèye, directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale (CEFE).

"Ce programme va sensibiliser 200.000 élèves et citoyens et renforcer les capacités de 13.500 enseignants au Sénégal', a-t-il dit.

M. Guèye intervenait en marge de la cérémonie officielle de lancement de la deuxième de la phase 2 de l'initiative "Bois d'école" du Programme de verdissement des écoles du Sénégal (PROVES).

Une rencontre présidée par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, à l'école élémentaire Mbaye Diagne Dagaye de Medina (Dakar), en présence du Directeur général d'EIFFAGE Sénégal, Franck Monpaté, partenaire du CEFE, dans la mise en oeuvre de ce programme.

"Donc, si on fait le ratio d'ici 10 ans, on se retrouve chaque année avec 675 établissements scolaires à aménager d'espaces verts, 20.000 élèves et 1.350 enseignants à sensibiliser sur les enjeux environnementaux", a-t-il précisé.

Il a renseigné que le Programme de verdissement des écoles du Sénégal (PROVES) va produire chaque année aussi dix outils pédagogiques d'ici à 2033.

Modou Fall Guèye a indiqué que cette année, dans le cadre de la mise en oeuvre dudit programme, 20 écoles de la région de Dakar, 22 écoles du département de Mbour, 10 écoles du département de Thiès et 10 autres dans le département de Tivaouane, soit un total de 62 établissements vont bénéficier d'outils d'éducation à l'environnement.

"De ces outils d'éducation à l'environnement, on peut en citer l'installation de pépinières, le reboisement, l'aménagement d'espaces verts", a-t-il indiqué, expliquant que l'idée derrière ces initiatives, "c'est d'aménager et reverdir les écoles".

Outre ces actions," il y a aussi un élément essentiel, qui, le plus souvent, n'est pas perceptible et qui est notre corps de métier, c'est la formation des élèves et enseignants qui se fait derrière", a-t-il dit.

"On utilise pour cela des outils d'éducation à l'environnement, adossés à des fiches pédagogiques sous forme de questions pour enseigner aux jeunes la protection de l'environnement", a-t-il expliqué.

"L'idée, selon lui, c'est tout simplement qu'on ait une éducation des élèves à l'écologie".

Le Programme de verdissement des écoles du Sénégal (PROVES) a été lancé en 2O23 dans la région de Fatick.

Des représentants des équipes pédagogiques du lycée Fadhilou Mbacké et de l'école élémentaire Mbaye Diagne Dagaye, ont pris part, à la cérémonie ainsi que des élèves et parents d'élèves.