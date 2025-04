Sénégal: Daouda Ngom lance la deuxième phase du programme 'Bois d'école'

Dakar — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a officiellement lancé, jeudi, à Dakar le démarrage des activités de la phase 2 de l'initiative "Bois d'école" du Programme de verdissement des écoles du Sénégal (PROVES).

"Cette cérémonie revêt une importance particulière, car elle marque une étape déterminante dans notre volonté de porter cette initiative à l'échelle nationale, en inscrivant durablement la gestion de l'environnement et des ressources naturelles au coeur des établissements scolaires de notre pays", a-t-il dit.

M. Ngom s'exprimait, lors de la cérémonie de lancement des activités de la phase 2 de l'initiative "Bois d'École", en présence du Directeur général d'EIFFAGE Sénégal, Franck Monpaté, partenaire du Centre d'éducation et de formation environnementale (CEFE), dans la mise en oeuvre de ce programme.

Cette cérémonie constitue également "un jalon essentiel" dans notre engagement commun à bâtir des synergies fortes pour promouvoir l'éducation au développement durable et à l'éco-citoyenneté des générations montantes, a-t-il ajouté.

"Cet engagement s'inscrit pleinement aussi dans la Stratégie de Transformation systémique du Sénégal (ST2S), qui fait de l'environnement et de la transition écologique, un pilier stratégique pour renforcer l'économie nationale et réduire les inégalités sociales et territoriales", a-t-il encore dit.

Daouda Ngom a remercié EIFFAGE Sénégal, pour son accompagnement, depuis plusieurs années du Centre d'Éducation et de Formation Environnementale (CEFE) du ministère de l'Environnement dans l'opérationnalisation de notre politique nationale d'éducation à l'environnement, au développement durable et à l'éco-citoyenneté.

Le Directeur général d'EIFFAGE Sénégal, Franck Monpaté, a souligné que le programme "Bois d'école" représente bien plus qu'une simple opération de plantation d'arbres.

"Il incarne, selon lui, un engagement fort en faveur de l'éducation, de la reforestation et du développement durable, trois piliers au coeur de notre responsabilité sociétale".

M. Monpaté a souligné qu' en tant qu'acteur majeur du secteur des infrastructures, Eiffage est pleinement conscient de l'impact environnemental de ses activités.

"C'est pourquoi, nous avons fait le choix de nous engager concrètement dans des projets comme "Bois d'école", qui visent à restaurer les écosystèmes, sensibiliser les jeunes générations à l'environnement, et créer des espaces scolaires plus verts, plus vivants et plus durables", a-t-il expliqué.

Des représentants des équipes pédagogiques du Lycée Fadhilou Mbacké et de l'école élémentaire Mbaye Diagne Dagaye, ont pris part, à la cérémonie ainsi que des élèves et parents d'élèves.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a remis du matériel de jardinage aux comités de gestion du lycée Fadhilou Mbacké et de l'école élémentaire Mbaye Diagne Dagaye, avant de procéder au dévoilement de la plaque de partenariat "Bois d'école", de l'école élémentaire Mbaye Diagne Dagaye de Médina.