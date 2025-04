Gabon: Oyem/EEG/Paroisse Sougoudzapville - La Résurrection de Christ célébrée avec faste

La paroisse Protestante de Sougoudzapville, située dans le canton Woleu a connu une effervescence chrétienne dimanche dernier marquant la fête de pâques à l'image de la résurrection de Christ, le Sauveur.

Les cent neuf (109) fidèles, toutes catégories confondues, ont commémoré dans l'allégresse ce jour particulier avec à l'esprit une homélie. Elle est tirée dans l'évangile de Mathieu : 28-1-13 par la Révérende Rosalie Ondo Essono, responsable de ladite paroisse.

L'évangile extrait de ce passage était axé sur deux tableaux. En primo, la résurrection de Christ et l'argent. Ce message met en lumière qu'un bon chrétien est celui qui prêche le salut et non le contraire.

A ce jour de fête, il y avait au menu : l'installation de deux diacres et d'un ancien de l'église, le Baptême et la confirmation. Et c'est autour d'un repas fraternel que la cérémonie a mis un terme. Soulignons que la révérende Ondo Essono Rosalie est licenciée en Théologie et elle bénéficie d'une cote de popularité dans sa paroisse à travers ses prédications.