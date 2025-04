Maroc: Le pays lance les travaux de la Ligne à Grande Vitesse Kénitra-Marrakech, un jalon historique pour la mobilité durable en Afrique

Le Royaume du Maroc a franchi un nouveau cap dans sa marche résolue vers la modernité et l'intégration régionale. Ce mardi, le Roi Mohammed VI a présidé à Rabat la cérémonie de lancement des travaux de la future Ligne à Grande Vitesse (LGV) reliant Kénitra à Marrakech.

Ce projet structurant, d'envergure continentale, illustre avec force la vision éclairée du Souverain en matière d'infrastructures durables, de transition écologique et de développement inclusif.

Ce tronçon, qui s'étendra sur plus de 400 kilomètres, viendra prolonger la LGV déjà opérationnelle entre Tanger et Kénitra, positionnant ainsi le Maroc comme pionnier de la mobilité ferroviaire à grande vitesse sur le continent africain. Grâce à cette nouvelle ligne, les temps de parcours entre les principales métropoles du Maroc seront considérablement réduits, tout en favorisant un mode de transport collectif à faible émission de carbone.

Cette initiative royale, qui s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Maroc, vise à renforcer l'attractivité économique des régions desservies, à désenclaver les territoires et à promouvoir une croissance durable. Elle vient également concrétiser l'ambition du Maroc de devenir un hub régional de connectivité, ouvert à son environnement africain et méditerranéen.

L'engagement du Roi Mohammed VI dans ce projet phare témoigne de sa volonté constante de doter le Maroc d'infrastructures modernes, résilientes et compétitives, au service des citoyens et des générations futures. Le lancement de la LGV Kénitra-Marrakech s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large de développement intégré, fondée sur l'innovation technologique et le respect de l'environnement.

Pour de nombreux observateurs et experts en mobilité, ce projet est appelé à devenir un modèle inspirant pour les pays du continent en quête de solutions durables à leurs défis de transport. En conjuguant ambition, pragmatisme et vision à long terme, le Maroc démontre une nouvelle fois sa capacité à transformer les défis en opportunités, et à anticiper les besoins futurs en matière de mobilité.

Alors que les travaux viennent d'être officiellement lancés, ce chantier d'envergure vise à renforcer l'intégration nationale, stimuler le développement économique et positionner le Maroc comme fer de lance du rail moderne en Afrique.