Gabon: Lancement officiel de la cartographie des projets de développement au pays

Le Ministère de la Planification et de la Prospective, à travers le Commissariat Général au Plan, dirigé par Vulgain Andzembe Tsiegori et en partenariat avec la Banque mondiale, organise le lancement officiel de la Cartographie des Projets de Développement en République Gabonaise, le vendredi 25 avril 2025 à partir de 7h00 à la Cité de la Démocratie.

Cette initiative stratégique vise à renforcer la coordination, la transparence et l'efficacité des interventions publiques et des partenaires techniques et financiers. En offrant une vision consolidée des projets en cours et à venir, la cartographie constitue un outil essentiel de planification, de suivi-évaluation et d'aide à la décision, au service d'une meilleure allocation des ressources et d'une programmation optimisée des investissements publics.

L'événement réunira les Secrétaires généraux des ministères, les responsables du suivi-évaluation, ainsi que de nombreux partenaires techniques et financiers engagés dans le développement du Gabon.

Ensemble, planifions, suivons et bâtissons le développement durable du Gabon !