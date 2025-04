Gabon: Leader Associatif - Flaubert Méyé, au coeur de tous les projets à Oyem

Véritable moteur de mobilisation dans la ville d'Oyem, Flaubert Meye Edou est un homme pas très connu dans le monde politique, mais pourrait devenir une machine étant donné la légitimité dont il jouit au sein des associations dans le Woleu-Ntem, plus précisément à Oyem.

Il a réussi, avec l'appui des leaders de zones des différents quartiers de la commune d'Oyem, à canaliser plus 60 associations et ONG pour la dernière campagne présidentielle. Flaubert Meye Edou, n'a rien d'un homme politique, mais au regard de la popularité et du respect dont il jouit, il est en train de devenir, le chef de file de la période post transition dans le Grand Nord.

Il est d'abord administrateur principal de la plateforme numérique Grand Oyem avec prés de 800 adhérents sur WhatsApp où on retrouve les ressortissants du département du Woleu. Pièce maitresse de l'association Projet Grand Oyem (PGO), il a relancé le vaste projet autour de l'agriculture dans le département du woleu ; un retour à la terre avec l'appui de plusieurs partenaires dont il est l'initiateur.

En effet, celui que l'on surnomme "Grand F" est à l'origine de la première édition des assises du Woleu, et dans sa vision il est question d'assembler les intelligences du département afin de réfléchir sur la question du développement et les procédures d'obtention des ressources financières. Dernier grand projet en date, le tournoi de convivialité, organisé au stade de Nzeng-Ayong, qui a regroupé plus de mille personnes, toutes ressortissantes du département du Woleu, résidentes à Libreville en présence du premier Ministre Chef du gouvernement Raymond Ndond Sima.

Tous ces projets font de lui, l'homme de base du renouveau dans le nord du Gabon. C'est fort de cette expérience qu'il a réussi, lors de la dernière campagne pour la présidentielle, à mobiliser plus de mille personnes, issues des associations, ONG, syndicats, fédérations et des coopératives, autour de l'ancien candidat devenu président, Brice Clotaire Oligui Nguéma.

C'est un homme abile et expérimenté qui, depuis plus de 30 ans, a usé de son aura pour "la Remontada" au stade Engong d'Oyem, où la mobilisation était incroyable lors de la tournée du candidat du Rassemblement des Bâtisseurs.

Flaubert Meye Edou a sorti le grand jeu, et aujourd'hui, dans le nord, on a pu constater sa facilité à communiquer avec les populations, sa capacité de mobilisation, son expérience, mais aussi indirectement sa force sur le plan politique. Nul doute que nous ne sommes d'au début de son hégémonie dans le septentrion.