Sénégal: L'élimination du paludisme d'ici à 2030 passe par une augmentation des fonds domestiques et l'investissement des partenaires (PNLP)

Dakar — L'élimination du paludisme à l'horizon 2030 passe nécessairement par une augmentation des fonds domestiques mobilisés et l'investissement des partenaires techniques et financiers, a indiqué vendredi, dans un communiqué, le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

"Aujourd'hui, le défi principal est d'éliminer le paludisme à l'horizon 2030, qui passe nécessairement par une augmentation de la mobilisation des fonds domestiques et l'investissement des partenaires techniques et financiers", rapporte le PNLP, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée chaque 25 avril dans le monde.

L'édition 2025 est axée sur thème : "Réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme".

Le PNLP estime que l'atteinte des objectifs nécessite également "l'implication d'autres secteurs tels que l'assainissement, les collectivités territoriales, l'environnement et les entreprises du secteur privé".

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers son Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), a lancé un nouvel appel à la "mobilisation de toutes les parties prenantes : gouvernements, partenaires techniques et financiers, société civile, chercheurs et communautés".

"La situation épidémiologique au Sénégal laisse apparaître une baisse significative de la morbidité palustre chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes de 2017 à 2021 avec respectivement 26,3% et 51,1% (source Bulletin épidémiologique PNLP 2021)", selon le PNLP.

L'Enquête Démographique et de Santé (source EDS) effectuée en 2017 montre que la prévalence parasitaire est passée de 0,9% en 2016 à 0,4%. Une analyse de l'incidence ajustée a permis de constater que le paludisme est toujours inégalement réparti dans le pays, indique-t-on dans le communiqué.

"Avec une zone de faible transmission au nord et nord-ouest couvrant plus de 60% du territoire, une zone de transmission faible à modérée dans le centre du pays et une zone de forte transmission dans le Sud-est du pays, portée essentiellement par les régions de Kédougou, Tambacounda et Kolda", mentionne le texte.

Le PNLP dit noter une zone de pré-élimination de plus en plus large (35 sur 79 districts sanitaires) soulignant que le besoin en financement du paludisme est de plus en plus important.

"Ces résultats ont été obtenus grâce à la mise en oeuvre depuis 2001 de plusieurs plans stratégiques quinquennaux mettant successivement l'accent sur le contrôle de la maladie, la couverture universelle des interventions et l'engagement des autorités à aller vers la pré-élimination et l'élimination du paludisme à l'horizon 2030", indique-t-il.

Pour y arriver, des interventions majeures sont mises en oeuvre pour l'atteinte des objectifs d'élimination du paludisme au Sénégal.

"Ces interventions portent entre autres sur la prévention du paludisme, la prise en charge précoce des cas, le suivi-évaluation, la surveillance et riposte", précise le Programme national de Lutte contre le Paludisme (PNLP).

Il rappelle que la journée mondiale est un moment de mobilisation, sensibilisation et aussi de plaidoyer à l'endroit de toute la communauté.

Le PNLP appelle à "réinvestir dans les systèmes de santé, la recherche, l'innovation et le financement durable de la lutte contre le paludisme, pour vaincre le paludisme.

Le programme propose aussi de réimaginer des approches plus inclusives, centrées sur les communautés, sensibles au genre et adaptées aux réalités locales mais aussi de raviver la volonté politique et l'engagement collectif, en renforçant la coopération régionale et internationale.