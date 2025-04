Burkina Faso: Décès du Président Aboubacar Sangoulé Lamizana - Bobo-Dioulasso célèbre le 20e anniversaire du 5 au 11 mai prochain

Le comité d'organisation du 20e anniversaire du décès de l'ancien chef d'Etat de la Haute Volta (aujourd'hui Burkina Faso) a animé, le 22 avril 2025, à Bobo-Dioulasso une conférence de presse pour expliquer les enjeux de la commémoration de cet anniversaire. Les activités de la célébration sont prévues, du 5 au 11 mai 2025, à Bobo-Dioulasso.

Le comité d'organisation des activités commémoratives du 20e anniversaire du décès

du général Aboubacar Sangoulé lamizana a tenu sa conférence de presse au lycée privé Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso. C'est d'ailleurs l'association des parents d'élèves et la communauté éducative dudit établissement qui organisent cet anniversaire avec l'accord de la famille de l'ancien président. Cette commémoration va se dérouler, du 5 au 11 mai 2015, avec au programme plusieurs activités.

Il s'agit entre autres des conférences sur la vie de Aboubacar Sangoulé Lamizana, des projections de films, des activités sportives et du lancement du mouvement jeunesse des valeurs.

Le thème choisi pour ce 20e anniversaire est: « Général Aboubacar Sangoulé Lamizana : Un modèle de résilience au service de l'éducation et de la réussite des jeunes ». Selon le président du comité d'organisation, Nouhoun N'dji Coulibaly, ces festivités au-delà de l'hommage, visent à reconnecter la jeunesse aux valeurs fondatrices de la République et à réveiller en elle une conscience citoyenne, une ambition d'excellence et un esprit de résilience, dans la droite ligne de l'héritage laissé par le général Lamizana.

L'objectif selon lui, est d'honorer la mémoire de l'ancien chef d'Etat à travers les activités éducatives et culturelles et d'inspirer la jeunesse à travers ses valeurs de discipline et d'intégrité.

La commémoration vise également à créer un cadre d'échanges intergénérationnels sur les enjeux de la réussite scolaire et de cohésion sociale et enfin à renforcer le rôle de l'école et des parents dans l'éducation citoyenne.

Le thème retenu a pour but, selon le président du comité d'organisation, de mettre en lumière le lien entre mémoire, jeunesse, éducation et responsabilité citoyenne dans un contexte où les repères historiques et moraux sont plus que jamais nécessaires. Les élèves du lycée, à travers leur représentante, Farida Ira se sont engagés à faire siennes les valeurs véhiculées par l'ancien président.

Répondant aux questions des hommes de média quant à l'état des préparatifs de cette commémoration, Nouhoun Coulibaly a rassuré que tout est presque fin prêt et a invité la population à participer aux différentes activités. Aboubacar Sangoulé Lamizana, né en 1916 est décédé à Ouagadougou le 26 mai 2005. Militaire et homme d'Etat, il a été Président de la République de Haute-Volta (actuel Burkina Faso) de 1966 à 1980.