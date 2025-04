Ile Maurice: Lakshana Lachman À 19 ans, elle maquille son avenir avec passion

À 19 ans, Lakshana Lachman est à la fois élève en Grade 13 et entrepreneuse. Elle nous raconte son parcours inspirant. Fille d'une mère travaillant dans le domaine du maquillage et de la coiffure, Lakshana a commencé à l'aider dès l'âge de 11 ans. À seulement 15 ans, elle réalisait déjà son premier maquillage de mariée. Elle confie : «Mo ti pe bien per.» Aujourd'hui, mère et fille gèrent chacune leur propre entreprise. La motivation de Lakshana provient des difficultés financières que sa famille a traversées : «Il y avait des problèmes d'argent à la maison et je voulais changer cela.»

Entre ses études et son travail, elle ne ménage pas ses efforts. «En pleine préparation pour les examens de School Certificate, j'ai même travaillé pour l'une de mes professeurs et maquillé dix personnes le même jour», explique-t-elle. Désireuse de se perfectionner, elle a suivi une formation en maquillage, coiffure et onglerie à Maurice, économisant l'argent qu'elle gagnait en travaillant de 15 h 45 à minuit, après ses cours et ses leçons particulières. Elle a ensuite financé son billet d'avion et entrepris les démarches pour obtenir un visa afin de partir en Inde, où elle a obtenu un certificat international. Son objectif : devenir la meilleure dans son domaine. «Sa domenn-la bizin res evolie», souligne-t-elle.

Malgré une maladie qui l'a frappée en Inde, Lakshana n'a jamais cessé de travailler. Au début, sa jeunesse était un obstacle et elle a dû faire preuve de patience pour surmonter les moments de découragement. Peu à peu, elle s'est fait un nom. Aujourd'hui, elle travaille dans des hôtels et sur des défilés de mode. À 19 ans, elle a déjà parcouru l'île entière pour ses projets. Autrefois, elle se rendait au travail en taxi ; aujourd'hui, elle possède sa propre voiture. Lakshana souhaite désormais transmettre son savoir. Consciente que tout le monde n'a pas les moyens d'étudier à l'étranger, elle donne des cours pour aider les autres à réussir. Son message aux jeunes : «Il ne faut pas avoir peur. Il faut persévérer.»