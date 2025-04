Tunisie: ANME - Inciter les entreprises à réduire de 45% leur empreinte carbone d'ici 2030

La Tunisie prévoit de réduire l'empreinte carbone de 45 % à l'horizon 2030 par rapport au niveau de 2010, selon le directeur général de l'Agence nationale pour la Maîtrise de l'Energie, Fethi Hanachi. Pour y contribuer, les entreprises doivent accélérer le passage à des méthodes de production moins énergivores, ce qui crée des opportunités et des défis découlant de l'impact des avancées technologiques en cours, de l'évolution des opportunités de financement, des attentes croissantes des décideurs en matière d'environnement et de climat, ainsi que de l'évolution de l'offre et de la demande d'énergie au cours des prochaines décennies, a indiqué M. Hanchi lors de sa participation à l'atelier « L'industrie tunisienne face aux défis de la décarbonisation ».

L'atelier s'est tenu en marge de la deuxième édition du Forum Afrique-France de la transition écologique et énergétique, organisé par Business France en collaboration avec l'Agence de la transition écologique et en partenariat avec les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Grand Est.

L'atelier s'est déroulé en présence de la présidente de l'Association tunisienne des équipementiers automobiles, Mariam Loumi, du directeur de la gestion technique et de l'unité climat d'Orange Tunisie, Adel Akrout, et du directeur général de la Chambre tuniso-française de l'industrie et du commerce, Raja Tawil.

La Tunisie a fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergie et de climat dans le cadre de son engagement en faveur de la neutralité climatique d'ici 2050, la stratégie énergétique 2035 visant à réduire la consommation d'énergie de 30 %.