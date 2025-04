Algérie: Alger - Achèvement du projet de déviation du pipeline de GPL en juin

ALGER — Les travaux de déviation du pipeline de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à Alger devraient être achevés et mis en service en juin prochain, a indiqué jeudi un communiqué de la société "Naftal".

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la façade maritime de la capitale dans le cadre du "Plan blanc", vise à éliminer les obstacles induits par l'ancien tracé du pipeline, qui traversait l'espace de loisirs des Sablettes, empêchant ainsi son exploitation optimale dans le développement urbain, précise la société.

Pris en charge par l'entreprise "Cosider Canaux", les travaux qui ont débuté en mars 2024, devraient être achevés dans les délais fixés, conformément à un cahier des charges strict reflétant l'importance de cette opération délicate.

La société Naftal a précisé que l'ancien pipeline avait un diamètre de huit (8) pouces et une longueur de plus de cinq (5) kilomètres, impliquant des défis techniques en raison de la nature du site et de la complexité des réseaux souterrains, avec la nécessité d'assurer la continuité de l'approvisionnement en GPL de sept (7) wilayas, exigeant ainsi une planification technique rigoureuse et une exécution hautement professionnelle.

Un nouveau pipeline de 10 pouces de diamètre a été réalisé pour relier le port pétrolier d'Alger au dépôt de Caroubier, selon un tracé approuvé par les services de la wilaya d'Alger.

Une opération de forage horizontal dirigé a également été effectuée sous la route nationale RN 11, permettant le raccordement du nouveau pipeline sans affecter le trafic routier, ni l'infrastructure de la voie.

Le projet reflète une approche globale dans la gestion des infrastructures énergétiques en milieu urbain, en conciliant exigences de sécurité énergétique, sécurité publique, aménagement urbain moderne et respect des normes environnementales. Ce projet est soumis à l'examen et à l'approbation du ministère de l'Environnement et de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).