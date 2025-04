Algérie: Ouaddah appelle depuis El-Oued les investisseurs à se rapprocher de la NESDA et bénéficier de ses avantages

EL-OUED — Le ministre de l'Economie de la Connaissance, des start-ups et des microentreprises, Noureddine Ouaddah, a appelé, jeudi depuis El-Oued, les responsables et cadres de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA) à vulgariser les avantages de ce dispositif auprès des porteurs de projets leur permettant d'en tirer avantage.

"Il appartient aux cadres de la NESDA de se rapprocher des porteurs de projets les invitant à adhérer à ce dispositif en vue de leur permettre de bénéficier de ses avantages, dont le soutien financier et l'accompagnement technique, susceptibles de contribuer au développement de l'économie nationale", a affirmé M. Ouaddah, en visite de travail dans la wilaya, en compagnie du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid-Ali Zerrouki.

M. Ouaddah a expliqué que ceci sera possible à travers des mécanismes, dont la conclusion de conventions avec des organisations et organismes professionnels, à l'instar des Chambres de l'agriculture et du commerce et de l'industrie, ainsi que des instances à même de mettre des données à la disposition des promoteurs désirant étendre leurs activités et bénéficier des facilitations administratives et fiscales accordées par l'Agence.

Evoquant le programme de création de centres des artisans, le ministre a fait savoir que ce mécanisme donnera lieu à des innovations en mesure de conquérir les marchés nationaux et internationaux. Il a appelé, dans ce même cadre, à coordonner avec les autorités administratives locales pour l'exploitation des biens immobiliers publics vacants.

Poursuivant sa tournée dans la wilaya, la délégation ministérielle a visité un incubateur d'affaires algéro-tunisien, constituant un espace d'appui aux entrepreneurs algériens, avant d'assister à une session de formation sur les modalités de gestion des projets d'investissement, initiée en direction des bénéficiaires de microcrédits.

Mettant à profit cette visite, M. Ouaddah a procédé à l'inauguration, au chef-lieu de wilaya d'El-Oued, du nouveau siège de l'antenne locale de la NESDA, avant d'inspecter un laboratoire privé d'analyses de la qualité où d'amples explications lui ont été fournies sur les services offerts par cette structure, notamment en matière d'analyses hydro-édaphiques et agro-alimentaire.