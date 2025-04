Algérie: Mascara - Mise en avant de l'importance de la numérisation et des technologies modernes dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel

MASCARA — Les participants à une rencontre nationale intitulée "Les mécanismes de sécurisation du patrimoine culturel face aux mutations rapides et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la lutte contre les atteintes aux biens culturels, entre le possible et l'espéré", organisée jeudi à Mascara, ont souligné l'importance de la numérisation et des technologies modernes pour préserver et valoriser le patrimoine culturel.

Le professeur Amrouni Toufik de l'Université d'Alger 2 a affirmé que la numérisation et les technologies modernes, y compris l'intelligence artificielle, sont devenues des outils essentiels pour la protection du patrimoine culturel matériel et immatériel, mettant en lumière les efforts menés par les centres et laboratoires de recherche universitaires, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, pour numériser le registre national des biens culturels, ce qui permet aux chercheurs et aux étudiants d'accéder facilement à l'ensemble des informations via une plateforme dédiée.

De son côté, le professeur Rajaâ Ahmed de l'Université de Béchar a indiqué que l'usage des technologies numériques dans la préservation du patrimoine culturel national permet de documenter numériquement toutes les informations relatives aux éléments matériels et immatériels, ce qui contribue à leur valorisation et à leur transmission aux générations futures, notamment aux étudiants-chercheurs.

La directrice du musée public national de Sétif, Chadia Khellafallah, a pour sa part évoqué l'expérience de son établissement qui, au cours des cinq dernières années, a utilisé les technologies modernes pour sécuriser les biens culturels mobiliers. Elle a cité la plateforme électronique du musée, qui regroupe des informations précises et détaillées sur tous les sites archéologiques de la wilaya de Sétif et des wilayas avoisinantes. Elle a également fait part de la réalisation de relevés photographiques de certains monuments historiques et archéologiques en collaboration avec plusieurs universités du pays.

Pour rappel, cette rencontre a été organisée à l'initiative de la direction de la Culture et des Arts, dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine, en présence de professeurs et chercheurs de différentes universités du pays, d'étudiants du département d'archéologie de l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara, ainsi que de passionnés du patrimoine culturel matériel et immatériel.