Algérie: Journée mondiale de la propriété intellectuelle - Poursuite du développement du système législatif et règlementaire en soutien à la créativité et à l'innovation

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a mis en avant, jeudi à Alger, l'engagement de son secteur à poursuivre le efforts de développement du système législatif et règlementaire relatif à la protection des droits d'auteur, dans le but d'encourager l'innovation et d'assurer sa pérennité.

Dans une allocution prononcée lors d'une conférence au Palais de la culture "Moufdi Zakaria", organisée par le ministère, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, célébrée le 26 avril, M. Bellalou a indiqué que son département ministériel accordait "une importance particulière " à la protection des auteurs et des artistes, à travers le soutien de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA).

Le ministre a en outre rappelé le rôle et les missions de l'ONDA, l'organe chargée de la préservation des droits matériels et moraux des créateurs, ajoutant que l'ONDA "compte plus de 30.000 membres", s'occupant de la gestion collective des droits et du recouvrement et de la distribution des redevances, en sus d'assurer la protection sociale.

Le ministre a annoncé, dans ce sens, le lancement prochain des travaux de réalisation d'un Centre médico-social pour les artistes à Alger, et ce, pour améliorer les conditions sociales des créateurs, outre le lancement des travaux de réhabilitation de la "Maison des artistes", ainsi que de l'ouverture par l'Office national des droits d'auteur (ONDA) d'une direction régionale dans le Sud, laquelle regroupera six (6) agences.

Pour sa part, le directeur du bureau extérieur de l'OMPI en Algérie, M. Mohamed Salek Ahmed Othman, a affirmé que la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle constituait "une occasion de réaffirmer l'appui à l'innovation et de mettre en lumière le rôle de cette organisation onusienne dans la promotion de la créativité et sa protection contre toute forme d'exploitation illicite".

De son côté, le directeur général de l'ONDA, M. Samir Thaalbi, a souligné l'importance de la musique en tant que "soft power et vecteur de rapprochement culturel entre les peuples", mettant en avant le rôle de l'Office dans la préservation et la valorisation de la création musicale.

Un accord de coopération a été conclu entre l'ONDA et l'agence sud-africaine de gestion des droits numériques "CAPASSO". Cet accord, signé par M. Thaalbi et le directeur général de CAPASSO, Jotam Matariro, vise à renforcer la coopération bilatérale en matière de protection juridique des auteurs et des oeuvres musicales, ainsi qu'à accompagner les grandes mutations numériques.