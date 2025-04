Gabon: RENAJI - Ferdinand Demba désigné Président du Comité d'organisation de la Journée mondiale de la Liberté de la Presse

Le Réseau national des journalistes indépendants (RENAJI) prend une part active à l'organisation de la Journée mondiale de la Liberté de la Presse, prévue les 6 et 7 mai 2025.

À l'occasion de la réunion du Comité d'organisation tenue le 22 avril 2025 au Ministère de la Communication et des Médias, Ferdinand Demba, Conseiller de la communication et des médias, en charge des Questions de Marketing et Porte-Parole du RENAJI, a été désigné Président du Comité d'organisation de cet événement majeur.

Cette édition 2025 intervient dans un contexte international caractérisé par une transformation rapide des outils médiatiques, notamment en raison de l'émergence de l'intelligence artificielle (IA). Face aux défis que ces mutations posent à la liberté de la presse, à la démocratie et à la protection des publics vulnérables, le RENAJI s'engage, avec le concours de ses membres, à faire de cette célébration un espace de réflexion, de renforcement de capacités et d'action.

Les thématiques retenues pour cette édition sont :

1. La liberté d'expression face à la révolution de l'intelligence artificielle

2. L'IA, les élections et les processus démocratiques

3. Vers une gouvernance inclusive et éthique de l'IA

4. Médias numériques et protection de l'enfance.

Sous la coordination du RENAJI, l'événement bénéficiera de l'appui du Ministère de la Communication et des Médias, en partenariat avec l'UNESCO, l'OIF, l'UNICEF et les organisations nationales de médias. Il est structuré autour de deux journées d'activités :

Programme :

06 mai 2025

Exposition des médias

Cérémonie protocolaire

Atelier 1 : Formation des responsables de médias et chefs de rédaction

07 mai 2025

Atelier 2 : Renforcement des compétences des journalistes

La liste complète des membres du Comité d'organisation sera communiquée sur le groupe WhatsApp dédié à la coordination.

Prochaine réunion :

Date : Vendredi 25 avril 2025

Heure : 11h00

Lieu : Ministère de la Communication.

À travers cet engagement, le RENAJI et ses membres réaffirment leur détermination à promouvoir une presse libre, indépendante et responsable, apte à relever les défis de la transformation numérique et de la gouvernance technologique.