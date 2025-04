Sénégal: BRVM - Le Price Earning Ratio du marché des actions se rabaisse

Au terme de la semaine du 14 au 18 avril 2025, le Price Earning Ratio (PER) du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s'est rabaissé à 10,74x contre 11,01x la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Le PER est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net par action. Selon les spécialistes, son intérêt est qu'il permet aux investisseurs d'estimer le prix d'une action d'une société cotée en Bourse. Généralement, le PER va de 5 à 40. Entre 10 et 17, on considère que le ratio est bon. En dessous, on peut considérer que la société va bientôt perdre des bénéfices.

Par contre, au-dessus de 17, les analystes s'accordent à dire que l'entreprise est en croissance. De même, au-dessus de 25, il s'agit d'un très bon ratio qui laisse présager de très forts profits dans le futur. Toutefois, un ratio au-dessus de 25 peut aussi vouloir dire que les actions de la société font l'objet d'une bulle spéculative.

Selon toujours la revue de CGF Bourse, le rendement moyen du marché a aussi baissé, passant de 8,12% le 11 avril 2025 à 7,87% le 18 avril 2025.

Quant à la capitalisation boursière globale du marché, il s'est replié de 1,77% durant la semaine sous revue à 20 992,91 milliards FCFA contre 21 370,75 milliards FCFA le 11 avril 2025.

La plus forte hausse hebdomadaire de cours a été réalisé par le titre SETAO (Société d'Etudes et de Travaux pour l'Afrique de l'Ouest) Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, l'action de la SETAO a progressé de 18,95% sur la semaine écoulée après avoir chuté de 14,41% sur la semaine précédente en réaction à la publication des résultats annuels décevants pour l'exercice 2024.

« Cette reprise semble principalement alimentée par une spéculation haussière visant à soutenir le cours de l'action comme en témoignent les volumes d'échanges, en forte baisse, avec seulement 1 251 titres échangés sur la semaine contre 8 826 titres échangés au cours la semaine précédente (soit une baisse de 86%) », analyse CGF Bourse. La société a accusé une perte nette de 348,20 millions de FCFA au 31 décembre 2024 contre un déficit de 1,12 milliard de FCFA à la même période en 2023.

Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours établi par CGF Bourse place ainsi le titre SETAO Côte d'Ivoire en tête (plus 18,95% à 565 FCFA), suivie de Unilever Côte d'Ivoire (plus 17,19% à 8 895 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,61% à 990 FCFA).

La plus forte baisse hebdomadaire de cours est le fait de Orange Côte d'Ivoire. Dans sa revue, CGF Bourse note que « l'action ORANGE Côte d'Ivoire a enregistré une baisse de 10,73% au cours de la semaine écoulée suite à la publication des résultats au premier trimestre 2025 jugés décevants par rapport aux attentes des investisseurs, dans la continuité des performances financières modestes de l'exercice 2024. » Selon toujours la SGI, le volume des échanges a également reculé de 54%, s'établissant à 8 157 titres contre 17 554 titres échangés la semaine précédente.

Ce qui traduit un intérêt limité des investisseurs malgré la baisse du cours du titre du leader du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire. Orange Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net en légère hausse de 1,9% au premier trimestre 2025, atteignant 38,6 milliards FCFA contre 37,9 milliards FCFA à la même période en 2024.

Orange Côte d'Ivoire occupe la tête du Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours (moins 10,73% à 14 055 FCFA) suivie respectivement par Total Côte d'Ivoire (moins 9,09% à 3 600 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 7,09% à 3 995 FCFA).

Le compartiment obligataire de la BRVM a clôturé la semaine du 14 au 18 avril 2025 par une capitalisation boursière de 10 433,93 milliards de FCFA contre 10 464,03 milliards de FCFA au 11 avril 2025, soit une régression de 0,29%. Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital de l'obligation « EOM.O7 ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031 » et par une balance de variation de prix de 10 obligations en baisse contre 4 obligations en hausse.

Au terme de la semaine écoulée, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 318,05 millions FCFA contre 108,73 millions FCFA la semaine précédente, soit une progression de 209,32 millions de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés (+192,52%). Les échanges sur le marché ont principalement concerné 29 150 titres de l'obligation « EOS.O15 - ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-2029 », pour une valeur de 290,51 millions de FCFA.