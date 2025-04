Sénégal: Le président de la République sur l'emploi des jeunes - « Agir ensemble dans une démarche inclusive et pragmatique afin d'élaborer une feuille de route ambitieuse »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé, le 24 avril 2025, la cérémonie d'ouverture de la 4e Conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité. Le thème de cette édition porte sur « Emploi et employabilité : Défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère ».

Dans son allocution, le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé que l'emploi, en particulier celui des jeunes, constitue une priorité nationale.

«Pilier essentiel de la stabilité sociale et du développement humain, l'emploi constitue un garant solide du droit à une vie décente. Mais trouver un emploi qualifié requiert un ensemble de compétences, de qualités et d'aptitudes.

C'est ce qu'on appelle l'employabilité. Il existe donc un lien interdépendant entre emploi et employabilité qui permet à un individu d'obtenir, de conserver et d'évoluer dans un emploi », a déclaré le président de la République. Selon lui, c'est un défi permanent face aux bouleversements technologiques majeurs que connaît notre époque, notamment avec l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle, et l'utilisation croissante des rebots et des services automatisés à la place des humains.

Le Sénégal, a déclaré le président Faye, à l'instar de plusieurs pays, est également confronté aux défis de l'emploi et de l'employabilité, marqués par une démographie croissante, une population très jeune et une économie dominée par le secteur informel. Il a relevé que malgré plusieurs initiatives et programmes en faveur de l'emploi, les résultats sont à ce jour peu satisfaisants.

«Les chiffres du dernier recensement général de la Population et de l'Habitat de 2023 indiquent clairement l'ampleur du défi : 75% ont moins de 35 ans, un taux d'emploi urbain de 44,3% contre seulement 33,6% en milieu rural, une disparité préoccupante entre les hommes et les femmes, ces dernières étant particulièrement frappées par le chômage avec un taux de 36,7% », renseigne le chef de l'Etat.

«Face à cette urgence, il est impératif d'agir ensemble dans une démarche inclusive et pragmatique afin d'élaborer une feuille de route ambitieuse, reposant sur un dispositif institutionnel adapté », a dit Bassirou Diomaye Faye. A son avis, la jeunesse de la population doit inciter davantage l'Etat et les acteurs économiques et sociaux à travailler ensemble pour promouvoir l'entreprenariat et l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi. Il a affirmé que c'est à cela que s'emploie le gouvernement depuis notre arrivée à la tête du pays.

«La problématique de l'emploi des jeunes est une de mes priorités. Elle est régulièrement inscrite à l'ordre du jour du conseil des ministres et de nos activités au quotidien », a martelé le président de la République. Il informe que des mesures importantes ont été prises à cet effet, parmi lesquelles on peut citer l'instruction donnée au Premier ministre de coordonner l'élaboration d'une nouvelle politique de promotion de l'emploi et de l'employabilité ; la finalisation en cours du nouveau pacte de stabilité sociale, la révision de la convention Etat-employeur pour l'adapter aux exigences actuelles du marché du travail, outre l'insertion de 3500 jeunes en 2025.

Selon le chef de l'Etat, il y a également les réformes en cours pour disposer de nouveaux codes du travail et de la sécurité sociale, afin d'assurer une meilleure protection sociale qui sera étendue aux acteurs de l'économie informelle.