Afrique: Le Mali devient le premier pays à utiliser une nouvelle approche hybride de vaccination pour lutter contre le paludisme

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le Mali devient le 20e pays africain à introduire le vaccin antipaludique.

En 2023, le Mali comptait 3,1 % (soit 8,15 millions) des cas de paludisme dans le monde et 2,4 % (soit 14 328) des décès dus au paludisme dans le monde.

L'approche hybride permettra aux enfants du Mali de recevoir les trois premières doses en fonction de l'âge, les quatrième et cinquième doses seront administrées de manière saisonnière avant la saison de forte transmission du paludisme.

Kalaban-Coro, Mali, 25 avril 2025 - À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le Ministère de la Santé du Mali, avec le soutien de Gavi, de l'UNICEF et de l'OMS, a lancé une approche inédite d'administration du vaccin antipaludique visant les enfants de 5 à 36 mois.

Le Mali devient ainsi le 20e pays en Afrique à introduire le vaccin dans son programme de vaccination de routine. Il est aussi le premier pays au monde à appliquer une approche hybride combinant des doses mensuelles selon l'âge et des doses saisonnières avant la période de forte transmission. Cette stratégie maximise l'impact du vaccin en synchronisant la protection avec les pics de risque.

Le vaccin R21/Matrix-M sera introduit dans 19 districts prioritaires des régions de Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou et Sikasso. 927 800 doses sont déjà disponibles.

Le Rapport 2024 de l'OMS sur le paludisme montre que le Mali représentait 3,1 % des cas mondiaux et 2,4 % des décès en 2023. Le pays figure parmi les 11 les plus touchés, avec une augmentation de 1,4 million de cas entre 2019 et 2023.

Le Ministre de la Santé, Colonel Assa Badiallo Touré, a salué les partenaires et les chercheurs, soulignant leur rôle dans les essais cliniques ayant mené à la recommandation des vaccins RTS,S et R21 par l'OMS.

Gavi finance l'achat, le transport et la distribution des doses avec l'appui de l'UNICEF et l'OMS. Son modèle de cofinancement encourage les pays à contribuer progressivement au coût des programmes de vaccination.

La Dre Sania Nishtar, Directrice générale de Gavi, a déclaré : « Gavi salue l'engagement du Mali. Le vaccin est désormais utilisé dans 20 pays, avec plus de 24 millions de doses livrées. Il faut un financement constant pour maintenir cet élan. »

L'UNICEF assure l'approvisionnement et le soutien à la mobilisation communautaire. Des jeunes utilisant U-Report informent et encouragent la vaccination via des outils numériques comme les chatbots.

L'OMS a coordonné l'évaluation pilote du vaccin RTS,S/AS01 au Ghana, Kenya et Malawi entre 2019 et 2023. Résultat : 2 millions d'enfants vaccinés et une baisse de 13 % de la mortalité infantile.

Le Dr Patrick Kabore, Représentant de l'OMS au Mali, a qualifié le vaccin de percée majeure en santé publique pour protéger les enfants.

Le vaccin vient compléter les mesures actuelles : moustiquaires imprégnées, traitement préventif saisonnier, prophylaxie pendant la grossesse et pulvérisation d'insecticide.

Vaccination contre le paludisme en Afrique

L'introduction au Mali suit de près celle de l'Ouganda, qui a déployé le vaccin à grande échelle dans plusieurs districts.

Depuis 2023, plus de 24 millions de doses ont été livrées à l'Afrique. Les 20 pays ayant introduit le vaccin représentent plus de 70 % de la charge mondiale.

Les résultats sont prometteurs au Cameroun. D'ici fin 2025, 13 millions d'enfants supplémentaires devraient être vaccinés. Gavi vise 50 millions d'enfants protégés d'ici 2030, sous réserve de financement.

Note aux rédactions

· Contenu multimédia : photos et vidéos du lancement au Mali ici.

· Pourquoi une approche hybride ? Pour s'adapter à la transmission saisonnière du paludisme. Les doses 4 et 5 sont administrées avant la saison des pluies pour maximiser l'efficacité.

· Pourquoi cibler les enfants ? Ils représentent plus de 75 % des décès dus au paludisme. Contrairement aux adultes, ils n'ont pas développé d'immunité.

· Sûreté et efficacité : Les vaccins RTS,S/AS01 et R21/Matrix-M sont préqualifiés par l'OMS. Ils ont réduit de moitié les cas de paludisme durant la première année post-vaccination.

Une quatrième dose prolonge la protection.

Administrés en période de haute transmission, ils réduisent les cas de 75 %.

Ils ciblent P. falciparum, parasite le plus mortel. Plus d'infos : ici.

Programmes adaptés : chaque pays adopte une stratégie adaptée à son contexte. Exemples :

Au Nigéria, le vaccin a été introduit dans les États de Kebbi et Bayelsa (800 000 doses prévues).

Au Tchad, le vaccin a été intégré à une campagne conjointe contre le paludisme, la pneumonie et la diarrhée.

Au Soudan et en RDC, le vaccin est inclus dans les plans de riposte humanitaire.

