Togo: L'économie togolaise mise gros sur ses jeunes pousses

Vendredi à Lomé, une étape décisive a été franchie pour l'écosystème entrepreneurial togolais avec la signature d'une convention entre José Kwassi Symenouh, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCI-Togo), et Médissa Sama, présidente de la Confédération des Juniors Entreprises du Togo (CJET).

Ce partenariat, porté par la vision du gouvernement, vise à propulser les jeunes entreprises de moins de dix ans vers des sommets, en leur offrant un accompagnement sur mesure pour contribuer significativement à la croissance économique du pays.

Cette collaboration ambitionne de transformer les entreprises naissantes en acteurs majeurs capables de peser sur le PIB national.

Pour y parvenir, la CCI-Togo s'engage à ouvrir des opportunités concrètes aux jeunes entrepreneurs, à travers des programmes spécifiques incluant un accès à des financements adaptés et un suivi de proximité sur le terrain. « Notre objectif principal est de voir grandir ces jeunes entreprises », a déclaré José Kwassi Symenouh, soulignant l'engagement de la CCI à remplir ses missions régaliennes en soutenant la relève entrepreneuriale.

De son côté, la CJET, opérationnelle depuis plus de trois ans et forte de plus d'un millier d'entreprises membres, incarne une dynamique ascendante.

L'organisation, accessible via son portail travaille à concrétiser l'objectif présidentiel de réserver 20 % des marchés publics aux jeunes et aux femmes entrepreneurs.

Pour Médissa Sama, ce partenariat marque un tournant : « Cette signature est un acte fondateur, un geste fort et un signal clair. La CCI-Togo ne nous voit pas comme des structures fragiles, mais comme des acteurs économiques en devenir. Ce choix courageux ouvre les portes à une relève entrepreneuriale par conviction stratégique. »

