Togo: 65 ans de liberté et de chantiers

À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance, le gouvernement a décidé de ne pas faire les choses à moitié. Nouvelle centrale solaire, nouvelle université dans la région des Plateaux, usines créatrices d'emplois : c'est un véritable marathon de coupures de ruban qui s'est engagé cette semaine, comme le rapporte L'Union en kiosque vendredi.

Visiblement, au Togo, on ne célèbre pas son indépendance avec seulement des discours enflammés et des défilés militaires. Non, ici, on préfère ajouter quelques bâtiments flambant neufs au paysage, histoire de joindre l'utile à la fête. Entre la pose de premières pierres et les inaugurations à la chaîne, les officiels ont eu le bras levé plus souvent que lors d'un concert de fans en délire.

Et il faut le dire, le programme est solide. Une centrale solaire pour illuminer les foyers et réduire la facture énergétique, une nouvelle université pour former les futurs cerveaux du pays, et des usines qui promettent de transformer les CV vierges en contrats signés. Bref, le gouvernement a sorti l'artillerie lourde pour l'occasion.

« Le Togo avance », pourrait-on résumer, et pas seulement en slogans. Si l'énergie et l'éducation sont les moteurs d'une économie en forme, alors cette série de projets ressemble à un bon coup d'accélérateur. De quoi donner à cet anniversaire des airs de lancement vers le futur.

Quant aux ministres, pas question de ralentir : entre deux poses de pierre, ils gardent le sourire. À ce rythme, il faudrait presque embaucher des renforts pour tenir le planning... et éviter les tendinites au bras droit.