Tunisie: Première édition du festival «Le printemps de Raqqada» - Un programme éclectique digne de la cité royale

Située à 10km de la ville de Kairouan, Raqqada est une cité fondée par les souverains aghlabides au ixe siècle.

Délaissée au temps des Fatimides, puis sous les Zirides, la ville était peut-être encore en partie habitée lorsqu'elle fut entièrement dévastée par les Hilaliens.

Des fouilles menées dans les années 60, 70 et 2000 ont permi de relever l'emplacement de certains édifices, palais et bassins de décantation ou de distribution d'eau.

Malheureusement, le temps a été fatal à ces constructions en briques et l'on ne découvre aujourd'hui que quelques vestiges épars, peu évocateurs de la splendeur passée. En outre, le musée d'art islamique de Raqqada se trouve en lisière des ruines de palais anciens de 1.000 ans et abrite un grand nombre d'objets exhumés lors des différentes fouilles effectuées sur le site historique de Sabra. Ainsi, de vastes salles aménagées exposent des cérémiques d'époques fatimide et ziride, des monnaies, des verreries, des bijoux, des stèles funéraires et surtout des pages de Coran sur parchemin.

Et afin de faire mieux connaître au large public l'importance du site de Raqqada et de son matériel archéologique varié et diversifié qui enrichit nos connaissances sur l'art fatimide, la faculté des Lettrs et des Sciences humaines de Raqqada et l'Association «les anciens de Raqqada» organisent du 25 au 27 avril la première session du festival «Le printemps de Raqqada».

Ainsi,un programme pluridisciplinaire se déroulera au sein de la faculté des Lettres et au musée d'art islamique et comportera notamment des expositions relatives au patrimoine matériel et immatériel, des soirées poétiques et musicales, des promenades à bord d'un train touristique pour apprécier les vestiges de Raqqada, des rencontres-débats évoquant les souvenirs d'anciens étudiants et professeurs, des spectacles d'équitation, l'installation de tentes traditionnelles, un défilé d'habits portés lors du mariage kairouanais, la visite guidée du musée d'art islamique de Raqqada et des sites historiques et des spectacles de chants et de musique animés par les adhérents du club de musique «Cosmos musique».