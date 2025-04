Tunisie: « Berbérités », un voyage photographique au coeur des traditions du Sud tunisien

A travers 45 tableaux capturés entre Kerkennah et les villes et villages du sud tunisien, l'exposition « Berbérités, des origines aux influences » se veut une plongée visuelle et sensible dans un monde de traditions, de symboles et de mémoire vivante.

Du 29 avril au 31 mai 2025 à la galerie Ramla Kerkennah, l'artiste et photographe français Pierre Gassin, un kerkennien de coeur, lance une invitation dans le cadre de la 34ème édition du mois du patrimoine, à regarder autrement un territoire profondément ancré dans l'histoire et en dialogue constant avec le présent, le sud tunisien avec sa richesse culturelle façonnée par des siècles de métissages et d'influences croisées.

A Medenine, Ghomrassen, Chenini, Zammour ou Tamezret, les gestes du quotidien, les structures sociales anciennes et les pratiques communautaires témoignent encore d'une manière d'être au monde, fondée sur la transmission, la tolérance et l'harmonie avec la nature.

Résidant à Kerkennah, le photographe a longuement arpenté ces paysages humains et patrimoniaux. Il en restitue une lecture personnelle à travers des images encadrées, volontairement sorties de leur contexte initial, pour inviter à une lecture attentive des signes, des postures, des détails souvent négligés.

Pensée aussi comme un projet à vocation ludique, « Berbérités » qui s'adresse particulièrement à la jeune génération consiste à rendre visibles ces fragments de mémoire et interroger, à travers l'image, ce qui reste vivant dans les gestes d'hier.

Cette exposition est organisée avec le soutien notamment de la délégation des affaires culturelles de Sfax, l'Institut Français de Sfax, le Palais de la Photographie, les Editions 55 et la Galerie Gassin à Kerkennah.