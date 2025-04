Tunisie: Un suivi permanent

DÉSORMAIS, le suivi de l'action de la commission des grands projets est devenu une constante de l'effort entrepris quotidiennement par le gouvernement dans le cadre de la concrétisation des instructions présidentielles.

Le Chef de l'Etat considère, en effet, que l'intérêt accordé aux projets de développement qualifiés de mégaprojets offrant, en cas de concrétisation dans les délais impartis, des centaines, voire des milliers de postes d'emploi, va de pair avec l'attention que le gouvernement doit porter à la réfection d'un mur menaçant ruine dans une école primaire située dans un village ou un douar à l'intérieur de la République.

D'ailleurs et contrairement à ce que certaines voix discordantes cherchent vainement à répandre pour des considérations de politique politicienne n'échappant plus à la vigilance des Tunisiens, l'intérêt dont bénéficient les projets d'infrastructure dans les régions les plus éloignées du pays ne date pas de la malheureuse catastrophe qui a frappé Mezzouna.

Bien au contraire et en parcourant les programmes de coopération et de partenariat signés avec la Banque mondiale ou l'Agence française de développement ou le Fonds monétaire arabe, l'on découvre l'inscription de plusieurs réalisations dans les zones rurales. A l'instar des barrages de Saïda (La Manouba), des hôpitaux régionaux à Nefta et à Sbeïtla ou la route régionale dans la zone frontalière du gouvernorat de Kasserine.

Et les exemples ne manquent pas. Sauf que ceux et celles autoproclamés superviseurs avisés de l'action gouvernementale ne se donnent même pas la peine de lire les communiqués publiés par la présidence du gouvernement. A propos de ce qui a été réalisé et aussi de ce qui va l'être sur la base d'un calendrier fixé à l'avance.

L'objectivité veut que l'on reconnaisse également que la médiatisation par le gouvernement de ses réalisations laisse toujours à désirer. D'où la nécessité de fournir davantage d'efforts dans le but d'éclairer au maximum la lanterne des citoyens désirant être au fait de ce que le gouvernement est en train d'entreprendre.

La réunion périodique de la commission des grands projets, tenue mardi dernier, et les décisions qui l'ont couronnée sont à inscrire dans la stratégie de suivi quasi quotidien des différentes étapes relatives à la concrétisation, sur le terrain, de tous les projets, en particulier ceux à vocation prioritaire.