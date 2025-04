Les promesses en faveur des habitants de la délégation de Mezzouna ont été, pour la plupart concrétisées, suite au drame ayant endeuillé cette délégation, plus précisément après la visite du Président de la République dans cette région du pays où il a tenu, comme à l'accoutumée, le langage de la transparence et de la franchise à la population.

En effet, les citoyens n'ont pas attendu longtemps pour que l'Etat passe à la phase de la concrétisation des doléances et des attentes du peuple, plus particulièrement dans le secteur sanitaire, qui constitue une préoccupation majeure pour la majorité des régions intérieures du pays.

Ainsi, en plus de l'engagement pris en faveur de la réouverture de l'usine de plastique lors de ladite visite présidentielle, le ministère de la Santé a fait preuve d'une grande célérité en fournissant de nouveaux équipements médicaux, une ambulance, des moyens de transport et du personnel supplémentaire dans le cadre de l'initiative faisant suite aux décisions urgentes prises par le Chef de l'Etat.

Il faut dire qu'il ne s'agit nullement d'actes de rafistolage, mais bel et bien de décisions s'inscrivant dans la durée. Qu'on en juge : on mentionne, ainsi, la mise à disposition d'une ambulance entièrement équipée, d'un véhicule de service pour les équipes médicales et d'un minibus destiné au transport des patients sous dialyse.

Plus encore, l'hôpital va disposer d'un appareil de radiographie, d'équipements de laboratoire pour réaliser les analyses médicales sur place et d'un ensemble de matériel diversifié pour le service des urgences. Sans oublier le volet des compétences humaines dans le sens où deux médecins de santé publique et neuf autres cadres paramédicaux désignés pour venir à titre de renfort de taille pour le personnel soignant.

Il est évident que de tels renforcements en la matière sont destinés à améliorer la qualité des soins prodigués aux habitants de Mezzouna, tout en contribuant à réduire considérablement les déplacements contraignants des patients vers les localités voisines ou, parfois, assez lointaines, outre la garantie d'une assistance médicale fiable et sans interruption.

Ces mesures s'inscrivent, selon les dernières données, dans le contexte d'un plan plus large consistant à offrir à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent, de réelles possibilités d'accéder, d'une manière équitable, aux prestations de santé dans toutes les régions, même les plus reculées, du pays.

Preuve de cette option, la rencontre que vient d'avoir le Président Kaïs Saïed avec le ministre de la Santé et qui a été consacrée à la réforme en profondeur du secteur de la santé publique, grâce à l'accélération des projets en cours pour la création de nouveaux établissements hospitaliers à travers l'ensemble de la Tunisie, plus précisément dans la délégation de Mezzouna où il est question de renforcer les ressources humaines et d'améliorer la qualité des équipements médicaux.

Bon à savoir que ces premières mesures font partie de tout un plan plus vaste, appelé à assurer un accès équitable des citoyens aux divers soins de santé, ce qui permet une concrétisation de l'engagement de l'État en vue d'une justice sanitaire entre tous les citoyens dans les différentes régions du pays.

Comme on le constate donc, l'Etat, sous la conduite du Président de la République, est en train de mettre les bouchées doubles afin de répondre aux aspirations des citoyens à une vie plus décente et plus prospère.