Tunisie: Foire internationale du livre de Tunis - Des langues en dialogue et des cultures en partage

Cette année encore, le fête du livre et de l'édition se décline au pluriel, à travers des plumes qui traversent les générations, des pages qui s'écrivent en Méditerranée, des imaginaires qui circulent de l'Orient à l'Occident et des récits qui voyagent du Maghreb jusqu'à l'Asie.

La Foire internationale du livre de Tunis (Filt) ouvre un nouveau chapitre, du 25 avril au 4 mai 2025, au rythme d'une 39e édition guidée par les découvertes littéraires et la diversité culturelle. Les auteurs à suivre, les univers à lire et les voix à découvrir se révéleront à travers des fenêtres grandes ouvertes sur le monde.

Cette année encore, le fête du livre et de l'édition se décline au pluriel, à travers des plumes qui traversent les générations, des pages qui s'écrivent en Méditerranée, des imaginaires qui circulent de l'Orient à l'Occident et des récits qui voyagent du Maghreb jusqu'à l'Asie.

La Chine, invitée d'honneur de cette édition 2025, occupera une place centrale dans la programmation de ce grand rendez-vous des amis du livre. Plus de cent figures de l'univers littéraire et intellectuel chinois, ainsi qu'une quarantaine de maisons d'édition sont attendues pour des conférences, des débats, des ateliers, des rencontres professionnelles et des spectacles artistiques offrant une immersion dans les multiples facettes de la culture chinoise.

Francophonie, diversité linguistique et traduction au rythme des rencontres

Au-delà des stands, des titres et des parutions, d'ici et d'ailleurs, c'est un foisonnement de rendez-vous qui attend les visiteurs autour de plusieurs temps forts où la francophonie, la diversité linguistique et la traduction rythment de nombreuses rencontres.

Depuis la Filt, un nouveau prix littéraire visant à distinguer une oeuvre de fiction francophone, «Prix du Quai d'Orsay», sera annoncé par le directeur de l'Académie diplomatique et consulaire de France.

Par ailleurs, la sortie du livre jeunesse illustré «L'Odyssée de Tamra», signé Issam Marzouki, accompagné de sa version audio, est prévue à l'occasion de ce 39e rendez-vous au parc des expositions du Kram.

Une table ronde sera organisée par la représentation de l'OIF pour l'Afrique du Nord sur le thème «La lecture comme espace de liberté» avec la participation notamment de Souad Labbize, lauréate du prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor 2025 et Fawzia Zouari, lauréate du prix des Cinq continents 2016. Un colloque sur «La production des contenus culturels et la transition numérique» s'ajoute aux temps forts de cette édition.

Les conversations autour d'ouvrages traduits vers l'arabe, désormais tradition à la Filt, seront marquées cette année par la présentation notamment de la version arabe du recueil de poésie «Diván del Tamarit» du célèbre poète espagnol Federico García Lorca, dans une traduction de l'universitaire, chercheur, traducteur et hispanisant tunisien Ridha Mami.

Des voix et des récits

Parmi les temps forts de cette édition, la présentation du livre «Calvino à Tunis», fruit d'un projet culturel porté par l'Institut culturel Italien de Tunis à l'occasion du centenaire de la naissance d'Italo Calvino, l'écrivain italien le plus traduit et lu dans le monde arabe. Une exposition illustrée, «Calvino au-delà du visible», accompagnera la présentation de cet opus associant des journalistes, écrivains et chercheurs tunisiens et italiens.

Explorant les frontières de l'écriture, l'autrice italienne Valentina Federici interviendra lors d'une table ronde sur l'intelligence artificielle et la création littéraire, pour interroger les nouveaux contours de l'auteur humain, les enjeux de transparence et de droits d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle.

Autre moment fort : la participation de la romancière et essayiste française Mazarine M. Pingeot, qui présentera ses deux derniers ouvrages : la philosophie du manque «Vivre Sans» (Flammarion 2024) et le récit de retour «11 quai Branly» du même éditeur, dans lequel elle évoque une période de sa vie passée à cette adresse.

Deux invités de l'Afrique subsaharienne sont également attendus. Hector Sonon, auteur béninois passionné, figure incontournable de la bande dessinée africaine. Scénariste, illustrateur et bédéiste depuis plus de trente ans, il participera à une discussion avec des illustrateurs et bédéistes tunisiens, dont Seifeddine Nechi, Abir Gasmi et Kamel Zakour, autour de la place de l'illustration, du dessin de presse et de la BD en Afrique.

Autre invité, le romancier et essayiste d'origine togolaise Sami Tchak, qui présentera le fruit de son travail à l'issue d'une résidence d'écriture menée en Tunisie en 2023 à la Maison Salammbô, «Profaner Ananda» (Gallimard, 2025), autour de l'écrivaine mauricienne Ananda Devi.

Mémoire d'hier et d'aujourd'hui

L'un des moments phares de la Foire internationale du livre de Tunis sera l'hommage rendu à Aly Abid, pionnier du dessin de presse et de la caricature en Tunisie. Une exposition lui sera consacrée, saluant une oeuvre d'engagement et de lucidité graphique, et tout un parcours de passion à faire découvrir à la nouvelle génération.

Parce que lire c'est construire, la Filt a prévu pour l'enfance et la jeunesse plus de deux cents activités entre ateliers de lecture, rencontres interactives, contes dans des univers sonores et graphiques, séances linguistiques, spectacles en mots et en musique,... aux couleurs du monde. Ainsi, pendant une dizaine de jours, des auteurs se rencontreront et des livres s'échangeront, au fil de la Filt, qui, loin d'être un simple marché du livre, se veut un espace de pensée et une balade d'idées, autour de langues en dialogue et de cultures en partage.

Sarra Belguith (TAP)