Tunisie: L'ESS consolide sa troisième place à la faveur d'une victoire étriquée - Des frayeurs quand même !

L'essentiel a été fait avec une victoire obtenue sur le fil. Mais que ce fut dur par moments...

Le match n'a pas été simple comme on l'a pressenti pour l'Etoile du Sahel qui a su, tout de même, ramener une victoire de Gafsa. A la sortie du match, Mohamed Mkacher, soulagé des trois points bonus au classement, s'est montré assez mitigé quant à la prestation de ses protégés durant les dernières minutes. Il leur a reproché un relâchement inexplicable.

Il a fait une exploration sans équivoque à ce sujet : «Le jeu en football n'est terminé qu'au coup de sifflet final du match. Nous avons démontré notre supériorité sur notre adversaire. Toutefois, le niveau s'est grandement amélioré par rapport à la rencontre initiale. Le pressing haut et constant, qu'ils ont déployé, prouve combien une équipe qui joue son avenir et lutte pour le maintien opère avec un grand coeur. Mais, dans l'ensemble, nous avons su comment négocier le match. Gazzeh a sauvé la mise en repoussant un penalty, mais le relâchement va être reproché à certains joueurs».

En effet, entre le penalty en début de match manqué par les Gafsiens et les deux buts contre le courant du jeu qu'ils ont inscrits dans les dix dernières minutes, dont un sur penalty, l'Etoile a été totalement maîtresse du jeu et a marqué des buts sur des actions construites. Soit quasiment 70 minutes durant et sans relâche. Seuls le début et la fin du match ont été totalement ratés. Mais le plus important demeure le résultat surtout après le résultat nul qui a été l'issue du premier match. L'Etoile ayant eu le fin mot de l'histoire, en s'imposant de manière justifiée.

Gazzeh, la surprise du chef

L'avantage de la gestion de Mkacher, et de ses adjoints Felhi et Boukadida, est de faire jouer la concurrence dans plusieurs postes, dont celui de gardien de but en donnant sa chance de nouveau à Raed Gazzeh. Ce dernier a arrêté un penalty annihilant les espoirs d'entrée de match des locaux, mais n'a rien pu faire sur le but de la réduction du score. Plus encore, Mkacher a encore innové avec un léger tournover en défense, depuis deux matchs.

Il s'est permis de refaire confiance à Naouali qui a su montrer la voie sur coup-franc direct, sa spécialité. Comme on le sait, Mkacher défend ses joueurs contre vents et marées, mais leur dit "leurs quatre vérités" intra muros pour qu'ils se remettent en cause et se surpassent dans l'effort. Résultat : l'Étoile vient d'enchaîner 4 victoires de suite en championnat, totalisant 18 succès, le nombre le plus élevé de la Ligue 1, dont 10 à l'extérieur...

Maintenant il est important de se concentrer sur l'échéance de la Coupe de Tunisie avec un nouveau déplacement, le troisième consécutivement, à Kairouan pour y défier la JSK. Avant une nouvelle empoignade face à El Gawafel de Gafsa par la suite, cette fois à Sousse.