Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 avril 2025

Les candidats à la présidence de la BAD déclinent leurs ambitions pour l'Afrique

Le compte à rebours est lancé pour les cinq candidats qui aspirent à la présidence du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) qui tiendra ses Assemblées annuelles du 26 au 29 mai 2025 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Ce jeudi 24 avril, une conférence en ligne intitulée « Qui sera le prochain président de la Banque Africaine de Développement ? » a permis aux candidats en lice de décliner leurs visions, stratégies, solutions et ambitions de l’Afrique liées aux défis actuels tels que le lourd fardeau de la dette, la démographie, l’emploi des jeunes, entre autres.

Il s’agit de Mme Bajabulile Swazi Tshabalala de l’Afrique du Sud, du Dr Sidi Ould Tah de la Mauritanie, de M. Amadou Hott du Sénégal, de M. Abbas Mahamat Tolli du Tchad et de Dr Samuel Munzele Maimbo de la Zambie. (Source allAfrica)

Libye: le Musée national fermé depuis 2011 rouvre ses portes

En Libye, le Musée national, fermé depuis les guerres civiles de 2011, doit officiellement rouvrir ses portes ce 25 avril 2025 à Tripoli, après des travaux d'envergure. Il abrite l'une des plus importantes collections en Afrique du Nord.

En Libye, le Musée national, fermé depuis 2011, rouvre officiellement ses portes ce 25 avril 2025 à Tripoli. Situé dans le cœur historique de la capitale et établi dans une très ancienne forteresse, ce musée existe depuis 1919. Il abrite l'une des plus importantes collections en Afrique du Nord. Connu sous le nom d'al-Saraya al-Hamra (« Château Rouge ») ou le musée Jamhiriya sous Kadhafi, il retrace 5 000 ans d'histoire. (Source RFI)

Condamnations d’opposants en Tunisie : la réprimande tardive de la France et de l’Allemagne

Le Quai d’Orsay a mis cinq jours à condamner les lourdes peines d’emprisonnement prononcées contre une quarantaine de personnalités critiques du pouvoir. Un embarras qui résulte du rôle joué par le pouvoir tunisien dans l’endiguement des flux migratoires vers l’Europe.

Le temps de réaction du Quai d’Orsay au verdict du procès du « complot contre la sûreté de l’Etat » en Tunisie est un bon indicateur de l’embarras de la France face à un régime autocratique et inflexible. Près de cinq jours se sont écoulés entre le prononcé des peines, samedi 19 avril à Tunis, et la prise de parole du ministère français des affaires étrangères durant son point presse du 23 avril. (Source Lemonde Afrique)

Para-athlétisme : la Côte d’Ivoire brille à Marrakech

Le 9e Meeting international de para-athlétisme a débuté jeudi 24 avril au Grand Stade de Marrakech et se poursuivra jusqu’au dimanche 27 avril. L’événement réunit plus de 400 athlètes venus de 51 pays, pour quatre jours de compétition intense, marqués dès l’ouverture par les performances remarquables de la Côte d’Ivoire.

La 9e édition du Meeting international de para-athlétisme a démarré à Marrakech. Dès la première journée, les athlètes ivoiriens ont imposé leur rythme.

Yapi Carine a lancé la dynamique avec un jet de 28,66 m au lancer du disque (F41), pulvérisant son ancien record et validant les minima A. Dans la foulée, Duffi Richard s’est imposé au lancer de javelot (F40) avec 28,30 m, offrant une seconde médaille d’or à la délégation ivoirienne. (Source apanews)

Présidentielle au Gabon : la victoire d’Oligui Nguema confirmée par la Cour constitutionnelle

Au terme d’une campagne électorale sans grand suspense, le général à l’origine de la chute d’Ali Bongo Ondimba a officiellement été élu au premier tour avec 94,85 % des voix. Des résultats définitifs qui n’ont pas été contestés par ses adversaires.

Le scrutin du 12 avril a bien été un plébiscite pour le général, tombeur de la dynastie Bongo. Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du Gabon, avec 94,85 % des suffrages, confirment les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle ce vendredi 25 avril 2025.

D’après les chiffres de la Cour, le nouveau chef de l’État a convaincu 588 074 citoyens gabonais, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport aux résultats provisoires annoncés au lendemain du scrutin par le ministère de l’Intérieur, qui étaient alors de 90,35 %. (Source Jeune Afrique)

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'information

Madagascar : 105 000 projets financés par le Fihariana en 6 ans

Les présidents malgaches Andry Rajoelina et français Emmanuel Macron étaient au chevet de la jeunesse malgache, ce 23 avril. Les deux chefs d’Etats ont participé à l’événement Alefa Jeunes Talents, dans le cadre de la visite d’Etat de deux jours du président français sur la Grande Île. Tous deux ont insisté sur la nécessité de saisir les opportunités et de se lancer dans l’entreprenariat, tout en assurant avoir conscience des défis auxquels font face les jeunes malgaches.

Jeunesse et entreprenariat était au cœur du forum Alefa Jeunes Talents, le 23 avril, à Madagascar. Un événement organisé par la French-African Foundation, placée sous le double haut patronage des présidents malgache Andry Rajoelina et français Emmanuel Macron. Objectif affiché: inciter les jeunes à explorer les opportunités inexploitées malgré un contexte économique parfois peu propice. (Source Africa 24)

Togo-ONU : une alliance pour la stabilité dans les Grands Lacs

Le Palais présidentiel a été le théâtre jeudi d’un échange entre Faure Gnassingbé et l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Huang Xia.

Au menu des discussions : la paix et la sécurité en Afrique, avec un focus particulier sur la médiation entreprise par le chef de l’État togolais dans la crise opposant le Rwanda à la République Démocratique du Congo (RDC), impliquant le Mouvement du 23 mars (M23).

Désigné le 12 avril dernier par l’Union africaine (UA) comme médiateur officiel de ce conflit complexe, Faure Gnassingbé s’impose comme une figure clé dans la quête de stabilité régionale. (Source togonews)

Burkina: La Vitrine Internationale du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (VITHRO) prévue du 29 avril au 03 mai 2025

La Fédération des Organisations Patronales du Tourisme et de l’Hôtellerie du Burkina Faso (FOPATH-B) a annoncé la tenue de la 5ᵉ édition de la Vitrine Internationale du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (VITHRO), une plateforme d’expression, de visibilité et de promotion du savoir-faire touristique local et régional. L’événement se tiendra du 29 avril au 03 mai 2025 à Ouagadougou, sous le thème : « Quelles stratégies pour dynamiser le tourisme dans l’espace AES : enjeux et perspectives ? »

Le président de la Fédération, Pierre Célestin Zoungrana, a annoncé la tenue de cette 5ᵉ édition lors d’une conférence de presse organisée le jeudi 25 avril 2025.

M. Zoungrana a indiqué que plusieurs activités sont prévues pour cette édition, telles que des expositions professionnelles, des opportunités de réseautage, des excursions touristiques, des panels et conférences thématiques, ainsi que des animations culturelles. (Source AIB)

Constitution guinéenne : le CNT valide la loi clé pour le référendum du 21 septembre

Réunis en plénière ce vendredi 25 avril, les 57 membres présents sur 81 du Conseil National de la Transition (CNT) ont adopté à l’unanimité la loi spéciale relative à l’organisation du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025. Devant les représentants du CNRD, les diplomates et l’administration, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a salué un moment historique, qualifiant cette loi de « véhicule juridique sûr et légitime » vers le retour à l’ordre constitutionnel.

Dans un discours solennel, il a tenu à exprimer sa gratitude au Tout-Puissant pour avoir permis la tenue de cette session « en paix et en toute responsabilité ». Poursuivant, Dansa Kourouma a insisté sur la portée historique de cette loi : « Elle symbolise bien plus qu’un simple acte législatif. C’est un acte fondateur qui confère à notre processus constitutionnel un véritable véhicule juridique sûr, légitime et adapté », a-t-il souligné. (Source mediaguinée)

Un pas décisif vers la paix en RCA - Dépôt des armes par l'UPC et les 3R

Les deux derniers groupes armés majeurs encore actifs dans l'arrière-pays de la République Centrafricaine (RCA), l'Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) dirigée par Ali Darassa et le groupe Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R) de Sémé Bobo, ont annoncé leur décision historique de déposer les armes et de se réengager dans le programme APPR-RCA (Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en République Centrafricaine) ainsi que dans la feuille de route de Luanda, a rapporté ce 25 avril 2025, Radio Guira, le média de l'ONU en RCA.

Cette annonce significative a été faite par le ministre conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, le général Henri Wanzet Linguissara, à l'issue d'une réunion importante qui s'est tenue cette semaine au Palais de la Renaissance à Bangui, la capitale centrafricaine. (Alwihda info)