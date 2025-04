Madagascar: Comité mondial des femmes chefs d'entreprises - Une vingtaine de pays participants attendus

A J-2 de l'évènement, tout est prêt pour le Comité mondial des femmes chefs d'entreprises qui se tiendra du 28 au 30 avril au Novotel.

Une vingtaine de pays participants sont attendus à ce rendez-vous international de l'entrepreneuriat au féminin organisé par le Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar (GFEM).

Leadership au féminin

Parmi ces pays attendus, on peut citer, entre autres la France, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, la Belgique, le Luxembourg, l'Argentine, le Royaume Uni, la Principauté de Monaco, l'Egypte, la Guinée Equatoriale, et bien évidemment Madagascar. Les représentants des femmes entrepreneurs de ces pays auront ainsi l'occasion d'échanger et de débattre sur l'enjeu du leadership au féminin sur fond d'entrepreneuriat tourné vers l'avenir.

Le thème choisi par le comité d'organisation qui est considéré comme une grande première est le suivant : « Vers une économie résiliente et inclusive : le leadership des femmes chefs d'entreprises à la Croisée du Nord et du Sud ». « Ce thème illustre la volonté de bâtir des ponts entre réseaux locaux et internationaux et de faire émerger des solutions concrètes pour l'avenir », a déclaré Fanja Razakaboana, présidente du GFEM, lors d'une conférence de presse tenue hier au Novotel.

Coopération Nord-Sud

Au menu de ces trois journées figurent notamment des tables rondes sur le leadership féminin, la résilience économique et l'influence collective. Il y aura également des ateliers pratiques autour de la coopération Nord-Sud, de la digitalisation, de l'inclusion financière et des nouveaux marchés. Par ailleurs, dans un objectif de favoriser les échanges et la création d'opportunités, des déjeuners et dîners networking sont prévus. Sans compter les soirées culturelles et galas d'exception où traditions locales et élégance internationale vont se rencontrer.

Pour le GFEM, l'enjeu ne s'arrête pas à ces trois jours de manifestation. Il s'agit en effet de « semer les graines d'un écosystème pérenne, capable d'accueillir les investissements responsables, de former de nouveaux talents, et de porter haut la voix des femmes chefs d'entreprises malgaches sur la scène mondiale ». Sponsor premium de l'événement, Yas démontre la contribution au développement de l'entrepreneuriat féminin.