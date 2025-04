Madagascar: Mantasoa - Trois cadavres repêchés dans le lac

La population des environs du lac Mantasoa, dans le district de Manjakandriana, était en pleine effervescence le mardi 22 avril dernier. Tous les habitants se sont précipités vers cet endroit après avoir appris qu'il y avait des noyés.

Selon les rumeurs, trois hommes ont été engloutis par l'eau alors qu'ils nageaient dans ce lac. On sait également que ces personnes venaient d'Antananarivo pour une excursion et qu'elles étaient arrivées en voiture. Deux des hommes ont nagé et se sont noyés subitement. Le troisième, qui serait le chauffeur de la voiture, a essayé de les secourir mais a également coulé.

Suite à cela, les habitants ont tenté de les sauver et ont fait tout leur possible, mais en vain en raison de la profondeur de ce lac. Face à cette situation, les autorités locales ont dû faire appel aux sapeurs-pompiers de la capitale. Les secouristes de la caserne des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna sont arrivés rapidement sur les lieux. Cependant, en raison de l'obscurité, ils ont été contraints d'interrompre les recherches, qui n'ont pu reprendre que le lendemain 23 avril. Les recherches ont été très difficiles car ce n'est qu'à 9h15 que le corps sans vie d'un des hommes a été remonté à la surface. Le deuxième a été retrouvé à 9h36 et le troisième à 14h45. L'enquête a révélé que deux des victimes étaient frères.

Jusqu'à présent, les causes exactes de ces décès ne sont pas encore connues, mais selon les rumeurs qui se répandent et auxquelles les gens croient, il est de notoriété publique que des accidents de ce genre se produisent chaque année. Après l'examen du médecin, les dépouilles ont été remises aux familles.

Ambohidratrimo. Le corps d'un homme adulte non identifié, sans aucun papier permettant de l'identifier, a été découvert sans vie au milieu du lac, qui jouxte la rivière Andriantany, dans la commune d'Iarinarivo, district d'Ambohidratrimo, le jeudi 24 avril vers 13 heures. Selon le médecin légiste, il pourrait s'agir d'un suicide car son corps ne présentait aucune blessure ni contusion, et la cause du décès était une suffocation par l'eau. Après l'examen du corps par le médecin, la dépouille a été remise à la communauté locale en attendant sa famille. Suite à l'appel lancé aux personnes ayant un membre de leur famille disparu, il a été établi que la victime avait une famille originaire d'Ambohijanahary Antehiroka.