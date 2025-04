Ethiopie: L'apprentissage du chinois favorise la compréhension culturelle et le transfert scientifique et technologique

Addis-Abeba — L'apprentissage du chinois favoriserait la compréhension culturelle et le transfert scientifique et technologique, a déclaré Biruk Kedir, directeur général de l'Institut fédéral de formation technique et professionnelle (IFTP).

La Journée de la langue chinoise a été célébrée aujourd'hui à l'IFTP d'Addis-Abeba par divers spectacles mettant en valeur des talents, de la musique et des arts.

S'exprimant à l'occasion, le directeur général, Biruk Kedir, a déclaré que la célébration de la Journée de la langue chinoise organisée à l'institut était une activité louable, car elle contribuerait grandement à la compréhension mutuelle des cultures entre les deux pays.

Au-delà des liens tissés entre les peuples, l'apprentissage du chinois contribuerait grandement au transfert scientifique et technologique vers l'Éthiopie et le monde entier, a ajouté le directeur général.

La création de centres de langue chinoise, tels que l'Institut Confucius pour la formation professionnelle, offre aux Éthiopiens une opportunité supplémentaire d'apprendre le chinois, renforçant ainsi la compréhension mutuelle entre les cultures, les sciences et les arts des deux pays.

À cet égard, l'Institut s'efforce de développer l'enseignement du chinois au sein de l'établissement, a-t-il souligné.

Pour sa part, Zhang Yawei, conseillère culturelle à l'ambassade de Chine en Éthiopie, a déclaré que la célébration de la Journée de la langue chinoise présenterait non seulement l'histoire et la culture incarnées par la langue, mais aussi la philosophie chinoise prônant l'harmonie et la coexistence.

La conseillère a réitéré que l'échange linguistique favoriserait et approfondirait l'apprentissage mutuel des cultures entre les peuples des deux pays.

Elle a également ajouté que la langue favoriserait la collaboration dans divers domaines socio-économiques, tout en promouvant la paix et le développement.