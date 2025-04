Ethiopie: Des produits agricoles de qualité, essentiels aux normes d'exportation - Ministère

Addis-Abeba — Le ministère de l'Agriculture a souligné que le maintien de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits agricoles et animaux est aussi crucial que l'augmentation de la production, tant pour les marchés internationaux que pour les consommateurs locaux.

Ces propos ont été tenus par le ministre de l'Agriculture, Girma Amente, lors d'une cérémonie organisée aujourd'hui pour annoncer l'accréditation et la certification du Centre de contrôle de la qualité des produits et intrants animaux de l'Autorité agricole éthiopienne (EAA). L'événement s'est déroulé sous le thème « Un système réglementaire robuste pour un développement durable ».

Le Centre de contrôle, rattaché à la Division de la réglementation animale de l'EAA, a été officiellement accrédité pour effectuer des contrôles de qualité selon 13 paramètres. Cette étape importante devrait jouer un rôle important dans l'amélioration de la productivité tout en garantissant la sécurité sanitaire et la qualité de produits tels que le lait, les oeufs, le miel et la viande.

S'exprimant lors de l'événement, le ministre Girma a souligné que l'accréditation constituait une étape clé dans les efforts déployés par le gouvernement pour se conformer aux normes internationales et renforcer la compétitivité des produits agricoles éthiopiens. « La production seule ne suffit pas », a-t-il insisté. « Nous devons garantir la qualité et la sécurité si nous voulons répondre aux attentes internationales et préserver la santé publique. »

L'ambassadeur Deriba Kuma, directeur général de l'EAA, a souligné qu'au cours des six dernières années, le gouvernement avait déployé des efforts considérables pour opérer une transformation technologique dans le secteur agricole. Ces efforts, a-t-il déclaré, ont permis des progrès significatifs en matière de capacité réglementaire et d'assurance qualité des produits.

Il a qualifié l'accréditation du centre d'essais d'« étape historique » dans la transformation du système réglementaire agricole éthiopien et a salué le travail acharné et le dévouement des experts de l'Autorité.

L'ambassadeur Deriba a également mis l'accent sur la collaboration continue avec les acteurs de la chaîne de valeur agricole afin de garantir la qualité et la sécurité des produits et des intrants.

Bonsa Bayissa, directeur général du Service éthiopien d'accréditation (EAS), a confirmé que l'accréditation avait été accordée à l'issue d'un processus d'évaluation d'un an. Il a salué l'engagement de l'EAA à maintenir des normes élevées et a souligné que de telles réalisations jettent les bases d'une qualité améliorée, d'une productivité accrue et d'une compétitivité mondiale accrue.