Afrique de l'Est: Les pays contributeurs de troupes soulignent l'importance d'augmenter les effectifs d'au moins 8 000 hommes pour faire face à la situation sécuritaire actuelle en Somalie.

Addis-Abeba — Les chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs de troupes (PCT) à la Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM) ont souligné l'importance d'augmenter les effectifs de l'AUSSOM d'au moins 8 000 hommes supplémentaires pour faire face à la situation sécuritaire actuelle en Somalie, afin de ne pas compromettre les progrès durement acquis.

Les chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs de troupes à l'AUSSOM ont tenu leur sommet vendredi à Kampala, sous la présidence du président Yoweri Kaguta Museveni et du doyen des pays contributeurs de troupes.

Le sommet s'est déroulé en présence de Hassan Sheikh Mohamud, président de la Somalie, Kithure Kindiki, vice-président du Kenya, Abdoulkader Kamil Mohamed, Premier ministre de Djibouti, Mostafa Madbouly, Premier ministre égyptien, et Ayisha Mehamed Musa, ministre éthiopien de la Défense.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, Secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, James Swan, Ag. Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission de transition des Nations Unies en Somalie ; et Aisa Kacyira Kirabo, secrétaire générale adjointe et chef du bureau d'appui des Nations Unies en Somalie, ont également assisté au sommet.

Étaient également présents les représentants de la délégation de l'Union européenne ; le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne ; et les États-Unis d'Amérique.

Les chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs de troupes (PCT) ont publié un communiqué à l'issue du Sommet.

Ce communiqué a souligné l'importance d'augmenter les effectifs d'au moins 8 000 hommes supplémentaires pour renforcer les troupes de l'AUSSOM afin de remédier à la situation sécuritaire actuelle en Somalie et de ne pas compromettre les progrès durement acquis.

Les pays ont réaffirmé leur engagement à continuer d'aider, dans un esprit de panafricanisme, le gouvernement somalien dans ses efforts de stabilisation.

Le communiqué a souligné la nécessité pour la Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie d'intégrer les composantes de reconstruction et de développement post-conflit, ainsi que de consolidation de la paix.

Les pays ont réaffirmé la nécessité de mettre en place des mécanismes pour contrer les discours extrémistes et la propagande d'Al-Shabaab.

Ils ont également souligné l'importance de remédier aux déficits opérationnels en fournissant un financement adéquat, durable et prévisible et en constituant rapidement des forces pour combler les lacunes capacitaires identifiées, garantir l'efficacité des missions et renforcer le moral du personnel déployé.