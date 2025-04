Madagascar: Ankatso - La lecture à l'honneur sur le campus

Podium spécial

Reportée en raison du Sommet de la Commission de l'océan Indien (COI), la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été célébrée hier à Ankatso. L'événement a rassemblé étudiants, auteurs, éditeurs et passionnés de lecture sur le campus de l'Université d'Antananarivo. Placée sous le thème « Livres, auteurs, piliers du développement », cette journée a été marquée par un atelier de lecture et une conférence animée par Dama Mahaleo, devant un large public passionné par le monde du livre. En parallèle, plusieurs stands ont été présentés par des bibliothèques, librairies, imprimeries et maisons d'édition partenaires. Un podium spécial, organisé par la Faculté d'Economie, de Gestion et de Sociologie(EGS), a exposé les talents des étudiants, avec une prestation remarquée et remarquable de « Samoëla ».

Échanges

En début d'après-midi, un panel de discussions a été animé par Andriamaharosoa Tantely Rasolofohery et Fafah Andraina, membres du comité d'organisation de l'événement. Un moment d'échanges sur « la culture livresque à la culture numérique, avantages et limites » s'est tenu dans le Grand Amphi EGS/DSP avec plusieurs panélistes de renom. Parmi les intervenants, figuraient le Pr Irène Rabenoro, marraine de la célébration et présidente de l'Académie malgache ; Aina Michèle Rahariarisoa, auteure et écrivaine.

Sans oublier Faniry Ravanomanda, représentant du 3M Publishing. Étaient également présents le Pr Cousin Germain Ravonjiarison, professeur agrégé en sciences de gestion et vice-doyen de la Faculté EGS, ainsi que Fanomezantsoa Hery Lalaina Razafimamonjiraibe, gérant de la maison d'édition Teny. La journée a été clôturée en beauté par un « showcase artistique » animé par « Ayam ».