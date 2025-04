Madagascar: Corruption - Un gérant de sociétés, activement recherché par le Bianco

En vertu des dispositions de la loi n°2016 du 22 août 2016 sur la lutte contre la corruption, le bureau indépendant anti-corruption a lancé un avis de recherche à l'encontre d'un gérant de sociétés dont la société Maintso Madagascar Sarl.

Dénommé Marson Rafalarivo et âgé de 37 ans, le concerné est poursuivi pour infraction de faux en écriture authentique et usage de faux, spoliation foncière et détournement de biens publics, corruption et abus de biens sociaux.

Ainsi, quiconque en possession de renseignements concernant cette personne est prié de contacter les numéros : 033 02 720 98 et 033 15 650 17 ou d'aviser le commandement de la gendarmerie, la direction générale de la police nationale, toutes les circonscriptions de la gendarmerie nationale, toutes les directions régionales de la sécurité publique, la police de l'air et des frontières ainsi que les directions territoriales et antennes régionales du Bianco.