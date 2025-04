Madagascar: Karaté Analamanga - Une randonnée à Ambohimanga pour lancer la saison

La ligue de karaté-do d'Analamanga donne le coup d'envoi de sa saison avec une activité originale, une randonnée de deux heures autour du village historique d'Ambohimanga, prévue le 3 mai prochain.

Sous la houlette de Pierrot Rakotomalala, cette ouverture marque un retour aux sources, mettant l'accent sur l'éducation et les valeurs fondamentales du karaté. « Nous revenons au bercail en nous focalisant sur le volet éducatif pour bien débuter l'année. La randonnée, à la fois effort physique et leçon de patience, incarne une éducation morale », explique Harimanitra Andrianjatovo, vice-président de la ligue.

Les invitations ont déjà été envoyées aux huit sections, aux clubs affiliés et à la fédération, qui sera également de la partie. Après la randonnée, les participants se réuniront pour un déjeuner convivial, agrémenté de sessions de sensibilisation. L'événement sera également rythmé par des activités annexes comme le « Vaky Saova », le basketball et la pétanque, pour renforcer l'esprit d'équipe et la cohésion.

Championnat régional

La ligue ne s'arrête pas là. Les 13 et 14 septembre, le Gymnase d'Ankorondrano accueillera le championnat régional, avec des épreuves individuelles en kumité et kata pour les catégories cadets, juniors et seniors. Les champions de cette compétition porteront les couleurs d'Analamanga lors du Championnat de Madagascar, prévu à Diego.