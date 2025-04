Afrique de l'Est: 5e Sommet de la COI - Mobilisation régionale en faveur de l'égalité des sexes

Lors de la 5e Conférence de la Commission de l'océan Indien (COI) qui s'est tenue le 24 avril 2025 à Antananarivo, un appel fort a été lancé pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre et promouvoir l'égalité entre les sexes.

Organisée en partenariat avec l'UNFPA, le gouvernement malgache et divers acteurs du secteur privé, cette rencontre a mis en lumière le rôle crucial des entreprises dans la transformation sociale. Sous le thème « Innover pour réduire les violences basées sur le genre et atteindre l'égalité femmes-hommes », la conférence a réuni des représentants de Madagascar, des Comores, de Maurice et des Seychelles. Les discussions ont souligné que le secteur privé peut être un levier puissant pour éradiquer les violences sexistes, notamment en intégrant des politiques de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) axées sur l'égalité des genres.

Les participants ont également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les gouvernements, les ONG et les entreprises pour lutter contre des fléaux tels que les mariages précoces, les violences conjugales, la traite des êtres humains et les discriminations sur le lieu de travail. L'objectif est de créer un environnement plus sûr et équitable pour les femmes et les enfants dans la région de l'océan Indien. Cette conférence a marqué une étape importante vers une mobilisation régionale accrue en faveur de l'égalité des sexes, en mettant en avant l'importance de l'engagement du secteur privé dans la promotion des droits des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre.