Afrique: CAN Futsal Féminin - Les Barea Ladies, en attente d'un miracle après deux matchs nul

L'espoir s'amenuise pour les Barea Ladies de Madagascar dans leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de Futsal féminin, qui se déroule à Rabat, au Maroc. Ce jeudi soir, les protégées de Steve Princy Manitriniaina ont concédé un deuxième match nul consécutif, un spectaculaire 4-4 face à la Tanzanie, au complexe sportif Moulay-Abdellah.

Ce résultat, bien que marqué par une prestation courageuse, laisse les Malgaches dans une position précaire, leur sort désormais suspendu aux résultats des autres rencontres. Dans un match où les deux équipes ont rivalisé d'intensité, les Barea Ladies ont alterné temps forts et moments de doute, manquant de justesse dans les instants décisifs pour arracher une victoire qui leur aurait ouvert grand les portes des demi-finales.

Ce nouveau partage des points, après celui obtenu face au Sénégal (5-5), place Madagascar en tête provisoire du groupe C avec deux points, devant le Sénégal et la Tanzanie, qui comptent chacun un point. Cependant, leur avenir dans la compétition repose sur l'issue du dernier match du groupe entre la Tanzanie et le Sénégal, prévu ce soir, ainsi que sur les résultats des autres groupes.

Une qualification en sursis

Dans cette première édition de la CAN Futsal féminin, où neuf équipes s'affrontent, seuls les vainqueurs de chaque groupe et le meilleur deuxième accéderont aux demi-finales. Avec un bilan de deux nuls, les chances de qualification des Barea Ladies s'amenuisent, mais elles ne sont pas encore éteintes. Outre l'attente du résultat entre la Tanzanie et le Sénégal, Madagascar devra également compter sur des scénarios favorables dans les groupes A et B, où le Maroc (6 points, +13) et l'Angola (6 points, +5) dominent respectivement, tandis que les autres équipes affichent des bilans négatifs. Malgré l'incertitude qui plane, les Barea Ladies peuvent être fières de leur parcours. Pour leur première expérience dans une compétition continentale, elles ont tenu tête à des adversaires redoutables grâce à leur rapidité et leur audace.

Classement provisoire après la deuxième journée :

- Groupe A : Maroc (6 pts, +13), Cameroun (0 pt, -6), Namibie (0 pt, -7)

- Groupe B : Angola (6 pts, +5), Égypte (0 pt, -2), Guinée (0 pt, -3)

- Groupe C : Madagascar (2 pts), Sénégal (1 pt), Tanzanie (1 pt)