Madagascar: JMPI - L'industrie musicale à l'honneur

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle (JMPI) est toujours une occasion de mettre en lumière le rôle crucial que jouent les droits de propriété intellectuelle dans l'encouragement de l'innovation et de la créativité.

Madagascar n'est évidemment pas en reste dans cette célébration qui porte cette année sur le thème choisi par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est : « La propriété intellectuelle et la musique : au rythme de la propriété intellectuelle ».

Langage universel

Un thème qui met en exergue le fait que la musique, considérée comme un langage universel transcendant les frontières et les cultures, est intrinsèquement liée à la propriété intellectuelle. En effet, des mélodies entraînantes aux paroles poignantes, chaque oeuvre musicale est le fruit d'un processus créatif unique, méritant reconnaissance et protection. On reconnaît d'ailleurs, dans le monde de la propriété intellectuelle, qu'au-delà du droit d'auteur, les brevets, les dessins et modèles industriels ainsi que les marques jouent également un rôle crucial dans l'écosystème musical, en assurant une juste rémunération pour la création.

À Madagascar, la journée a été marquée, hier, par la tenue de portes ouvertes exceptionnelles destinées à sensibiliser le public malgache à l'importance de la propriété intellectuelle dans le domaine musical, et au-delà. Organisée en partenariat avec l'Office Malgache des Droits d'Auteur (OMDA), ces portes ouvertes a permis à de nombreux visiteurs de découvrir les rouages de la propriété intellectuelle et son application concrète dans le secteur musical. Les échanges avec les experts des deux offices ont permis aux acteurs de l'industrie musicale de mieux comprendre comment protéger leurs créations.

Témoignages

La journée a également été marquée par une série de témoignages inspirants d'acteurs clés de l'industrie musicale malgache. Des inventeurs et créateurs dans le domaine musical, ainsi que des artistes reconnus, ont partagé leurs expériences et leurs perspectives sur le rôle de la propriété intellectuelle dans leur parcours créatif et entrepreneurial. Ces témoignages ont mis en lumière l'importance de la propriété intellectuelle pour garantir une rémunération équitable, encourager la création de nouvelles oeuvres et outils, et structurer un secteur musical florissant, respectueux des droits de chacun.

Sur ce point, la Directrice générale de l'OMAPI, Oby Naharisoa Rafanotsimiva, a déclaré : « La musique est une force vitale de notre culture et un moteur d'expression inestimable. »Tout comme la DG de l'OMAPI, le Directeur de l'OMDA, Joelinirina Nomenasoa Rarivojaona, a reconnu que : « En célébrant la Journée mondiale de la propriété intellectuelle sous le thème de la musique, et en unissant nos efforts, nous avons souhaité mettre en évidence l'importance cruciale de protéger les droits de tous ceux qui contribuent à la richesse et à la diversité de notre patrimoine musical, qu'il s'agisse de la création des oeuvres elles-mêmes ou des innovations industrielles et des marques qui les accompagnent et les diffusent. »Les portes ouvertes d'hier et les témoignages offerts ont été une occasion d'apprendre, d'échanger et de prendre conscience de la valeur de la propriété intellectuelle pour l'ensemble de la société, des créateurs aux consommateurs.