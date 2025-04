Madagascar: PFL - Fosa Juniors et Uscafoot, un match en retard pour une place en quarts

Le Stade Rabemananjara de Mahajanga accueillera un duel décisif entre Fosa Juniors FC et Uscafoot, ce dimanche 27 avril 2025, match en retard de la 2e journée de la World Cola PFL.

À l'issue de la 11e et dernière journée de la phase régulière, ce choc déterminera qui de Uscafoot ou Mama FC décrochera le dernier ticket pour les quarts de finale. Avec 23 points en 10 matches (+11 de différence de buts), Fosa Juniors FC, actuellement 2e, a l'occasion, non seulement de valider sa place de leader devant AS Fanalamanga (25 points), mais aussi d'influencer directement la qualification pour les play-offs.

Une victoire assurerait la 8e place à Mama FC (10 points, -3) et éliminerait Uscafoot. Fosa Juniors, porté par une dynamique positive après son succès 3-2 face à Cosfa lors de la 11e journée, aborde ce match avec confiance, mais devra se méfier d'une équipe d'Uscafoot dos au mur. De son côté, Uscafoot, 10e avec 9 points en 10 matches (-3 de différence de buts), n'a plus le choix : une victoire est impérative pour atteindre 12 points et dépasser Mama FC, lui offrant ainsi une place in extremis dans le top 8.

Après une défaite 2-0 face à AS Fanalamanga lors de la dernière journée, l'équipe de la commune urbaine d'Antananarivo devra montrer un visage plus conquérant pour renverser un Fosa Juniors en pleine forme.