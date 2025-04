Madagascar: Un accord sur la construction d'une université de référence

L'accord « Fonds Commun Education », signé par les deux pays, vise plusieurs grandes réalisations en faveur de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Le projet a été avancé par le Président français Emmanuel Macron durant son passage à Madagascar. La Grande île sera dotée d'une université de référence dans le cadre d'un accord signé en marge de la visite d'Etat effectuée par une délégation française conduite par Emmanuel Macron à Madagascar.

L'accord en question fait référence à celui sur le « Fonds Commun Éducation » qui vise à améliorer les conditions d'enseignement et la qualité des formations techniques et professionnelles, à renforcer l'équité et l'égalité à l'enseignement supérieur. En effet, l'enseignement supérieur fait partie des points clés du récent renforcement de la coopération entre Madagascar et la France. Les deux pays entendent renforcer la coopération universitaire via plusieurs projets de partenariat dont la construction de cette université de référence.

Avancée

Pour le Président Andry Rajoelina, « une telle initiative offrira à nos jeunes un cadre académique d'excellence à la hauteur de leur ambition et de réforme et aussi de renforcer leur insertion dans l'espace francophone et dans le monde. » Annoncé il y a de cela quelques heures, aucun détail technique concernant ce projet n'est encore disponible ni communiqué par les autorités.

Des sources avancent que « l'université de référence pourrait faire partie des infrastructures de la nouvelles villes ». La signature de cet accord de coopération entre Madagascar et la France a permis de savoir que ce projet d'université de référence devrait être mis en oeuvre en partenariat avec le Partenariat mondial pour l'éducation et l'Union Européenne.

Par ailleurs, il conviendrait de rappeler que le pays a initié d'importants projets d'amélioration de l'accès à l'enseignement supérieur. La mise en place des universités de proximité dans les régions illustre cette volonté de changement. La future université de référence renforcera les réalisations existantes en faveur de l'accès à l'enseignement supérieur pour tous.