BECHAR — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a achevé jeudi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Béchar où il a inspecté, inauguré et lancé des projets socio-économiques stratégiques reflétant la volonté de l'Etat de réaliser un développement intégré dans le sud du pays.

Le président de la République a entamé sa visite par l'inauguration et la mise en service du tronçon de la ligne ferroviaire Béchar-Abadla, sur une distance de 100 km.

Après avoir suivi un exposé technique détaillé sur ce projet stratégique, qui s'inscrit dans le cadre du mégaprojet ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, le président de la République a donné le coup d'envoi du premier voyage depuis la gare d'Abadla, qui est un véritable joyau architectural et un édifice moderne doté des commodités nécessaires pour assurer le confort des voyageurs.

A cette occasion, le président de la République a salué l'ensemble des travailleurs et cadres ayant contribué à cette réalisation, qui permettra d'exploiter la mine de Gara Djebilet, souhaitant que "le travail se poursuive sur cette lancée pour étendre la ligne ferroviaire jusqu'à la wilaya d'Adrar et d'El Meniaa jusqu'à Tamanrasset".

Le président de la République a ensuite procédé à la mise en service de la station de pompage Guetrani 2, l'un des plus grands projets inscrits dans le programme du président de la République pour le renforcement de la sécurité hydrique dans la wilaya, et la station d'épuration des eaux usées de Béchar, deux projets réalisés par des compétences algériennes.

Le président de la République a, en outre, procédé à la pose de la première pierre du projet de complexe de production de concentré et de boulettes de minerai de fer dans la région de Toumiat à Béchar, dans le cadre du projet d'exploitation de la mine de Gara Djebilet.

Par ailleurs, le président de la République a procédé à l'inauguration de la nouvelle Faculté de médecine à l'Université Tahri Mohamed de Béchar, ayant une capacité de 2.000 places pédagogiques. Cette nouvelle structure, sise au nouveau pôle universitaire de Lahmer au Nord de Béchar, remplace l'ancienne Faculté, qui ne répondait plus aux besoins pédagogiques.

Le secteur des sports n'a pas été en reste, le président de la République ayant lancé un complexe sportif comprenant plusieurs installations modernes, le premier du genre dans le Sud de l'Algérie.

Lors de cette visite historique, un accueil populaire chaleureux a été réservé au président de la République par les notables et les citoyens de la wilaya, qui sont allés spontanément à la rencontre du président de la République, démontrant ainsi l'adhésion des enfants de la région au projet d'édification d'un Etat fort et victorieux.

Comme lors de ses précédentes visites dans les wilayas du pays, le président de la République a rencontré les notables et les représentants de la société civile de la wilaya de Béchar, qui ont affirmé que "l'Algérie, forte de son Président, de ses jeunes, de ses hommes et de ses femmes, est désormais victorieuse et souveraine dans ses décisions".

De leur côté, les jeunes de cette wilaya ont fait part de leur soutien au président de la République, ainsi que de leur disposition à relever tous les défis, assurant que l'Algérie passe avant tout.

Après avoir écouté leurs préoccupations, le président de la République a réitéré son engagement à améliorer les conditions de vie des citoyens.

"Nous avons réalisé et nous poursuivons la réalisation de différents projets touchant à la vie quotidienne des citoyens à travers l'ensemble du territoire national, en tenant compte des priorités que nous devons hiérarchiser", a-t-il dit, avant d'ajouter que "nous agissons en fonction de nos besoins, sans avoir recours à l'endettement extérieur", qui réduit au silence les voix lorsqu'il s'agit de "défendre les causes justes dans le monde comme les causes palestinienne ou sahraouie".

Le président de la République a rappelé par ailleurs que le taux de croissance national frôle aujourd'hui les 4%, et il est éligible à la hausse, avant de souligner que la poursuite des efforts, en s'appuyant sur le dynamisme économique, réduira le taux de chômage.