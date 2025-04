Madagascar: Miss Maman Madagascar - Vingt mères en lice pour représenter Analamanga

Vingt mères de famille, âgées de 26 à 65 ans certaines déjà grand-mères se disputeront la couronne régionale d'Analamanga lors de la cinquième édition du concours Miss Maman Madagascar 2025, ce dimanche 27 avril, à l'Espace Mbatosoa de Talatamaty.

Les étapes régionales, en pleine effervescence à travers dix régions du pays, accueillent cette année deux nouvelles participantes : Bongolava et Diana. À Analamanga, vingt candidates ont été présélectionnées.

« C'est l'occasion pour moi de partager ma joie de vivre en tant que sexagénaire et de montrer mon savoir-faire », confie Anatolie Razafindrasoa, doyenne des candidates, veuve et fière grand-mère de sept petits-enfants. À l'opposé, Chrystelle Ravalitera, 26 ans, benjamine du groupe et mère d'un garçon de quatre ans, se réjouit de cette opportunité : « Je suis passionnée de mode, et je veux prouver de quoi je suis capable.»Ce dimanche, les participantes devront une nouvelle fois faire preuve de créativité lors de la présentation de leurs tenues traditionnelles, réalisées à partir des créations de Kokoloko, ainsi que démontrer leur aisance sur le podium. Une épreuve de chorégraphie, qu'elles doivent préparer en équipe, sera également évaluée, tout comme leurs talents individuels.

« Elles sont toutes motivées et pleines d'énergie, il est difficile de les départager », témoignent les membres du jury, composé de Pierrette Razafimbola, Miss Maman Actup 2023, de la styliste Tahiry, et de Dominique Ramandraiarison, agent de mannequins et spécialiste en communication.

« Notre objectif est d'offrir à toutes les mères de Madagascar des formations gratuites pour favoriser leur épanouissement personnel et professionnel », explique Rosnah Salabert, présidente de l'association Miss Maman Madagascar.

Les trois finalistes de chaque région auront la chance de concourir lors de la grande finale nationale, prévue le 15 juin à Antananarivo. La lauréate du titre Miss Maman Madagascar 2025 remportera un séjour tous frais payés à Paris, succédant ainsi à la Miss Maman Madagascar 2024, qui avait eu l'opportunité de découvrir l'île Maurice.