Madagascar: Sous les étoiles de Tana - Un opéra bouleversant redéfinit la scène culturelle

Le jeudi 24 avril 2025, la Cité des Cultures à Antaninarenina a accueilli la première de Le Pauvre Matelot, un opéra de Darius Milhaud sur un livret de Jean Cocteau, présenté pour la première fois à Antananarivo.

Dans ce cadre en plein air chargé d'émotion, le spectacle a marqué un tournant dans la vie culturelle de la capitale, alliant exigence artistique et accessibilité au grand public.

Portée par l'ensemble vocal Hetsika Lyrika, cette oeuvre tragique mêlant amour, attente et fatalité a réuni des artistes issus de formations diverses : choeurs malgaches, chorales classiques et groupes lyriques ont uni leurs voix dans une harmonie rare. La mise en scène, d'une grande délicatesse, signée François Bagur, et la direction musicale, assurée avec précision par Xavier Ribes, ont offert une interprétation vibrante et nuancée de l'oeuvre.

Le spectacle, salué par le public et qualifié de « claque artistique et humaine », a bénéficié du soutien de l'Opéra de Nantes et de l'implication de l'association HETSIKA, porte-voix de la diaspora malgache à Nantes. C'est grâce à cette dynamique solidaire que le projet a pu voir le jour, avec pour ambition de faire rayonner l'art lyrique à Madagascar et au-delà. « Ce qui nous unit, c'est la passion et la volonté de faire rayonner l'art lyrique au-delà des frontières », confie un membre de l'ensemble, soulignant la force du collectif.

Ce projet s'inscrit pleinement dans les valeurs défendues par la Cité des Cultures : la professionnalisation des talents locaux, la valorisation de la diversité artistique et la volonté de faire de la culture un levier de développement. « Cet opéra, c'est une aventure humaine avant tout », témoigne un membre de l'équipe artistique. Une aventure qui, hier soir, a transformé la scène tananarivienne en un espace de dialogue, d'émotion et de transmission.