Madagascar: Rugby à XV - Finale Top 6 Dames - Le FTFA Antohomadinika vise à détrôner le SCB

La finale du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division féminine, appelée également Top 6, opposera le Sporting Club Besarety (SCB), multiple champion de Madagascar, au FTFA Antohomadinika, en quête d'un premier sacre national, ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka à partir de 13 heures.

Alors que le SCB enchaîne les victoires avec une régularité impressionnante - dix matches, dix victoires en aller-retour depuis le début de la saison, le FTFA Antohomadinika se présente comme un outsider crédible, prêt à déjouer les pronostics dans une finale plus indécise qu'il n'y paraît.

Ces deux clubs, principaux pourvoyeurs de l'équipe nationale en rugby à XV et à VII, comptent respectivement quinze et au moins quatre internationales, parmi lesquelles la capitaine expérimentée Claudia Rasoarimalala, soutenue par Marie Christine Bodonandrianina, Monica Rasoloniaina et Joela Mirasoa Fenohasina pour Antohomadinika.

Entraîné par Bayard Nirina Jacky, le FTFA mise sur ses qualités de vitesse, de rapidité et d'adresse dans la transmission de balle pour tenter de briser l'hégémonie des rugbymen de Besarety. Avec ces atouts réunis, le club nourrit l'ambition de créer la surprise.

Depuis trois ans, l'écart entre les deux formations s'est réduit. Lors de la finale 2023, le FTFA avait été battu 17-11. En juillet 2024, le SCB s'était imposé 36-27 lors du match aller.

Méfiance

La domination de Besarety a été confirmée au match retour en décembre 2024, avec une victoire 51-38.

Mais le FTFA, plus régulier depuis l'an dernier et éternel deuxième ces trois dernières saisons, a montré de nets signes de progression. La finale de dimanche pourrait être l'occasion pour les joueuses d'Antohomadinika d'écrire une nouvelle page de leur histoire, si elles parviennent à vaincre leur bête noire du rugby à XV féminin.

Bayard Nirina Jacky, l'entraîneur du FTFA, se montre confiant : « Nous sommes plus déterminées car les filles sont prêtes physiquement et mentalement. Chercher le titre national n'est pas une chose facile face à l'expérience des redoutables joueuses de Besarety. Mais avec la cohésion de toutes, le rêve est permis », confie-t-il.

Le SCB, champion de Madagascar en titre et dominateur du rugby à XV féminin depuis 2015 sans interruption, entend bien conserver sa suprématie. Lanto Nirina Ravoavahy, entraîneur du SCB, se veut toutefois vigilant : « Ce sera une finale très disputée. Mentalement et psychologiquement, nous sommes supérieures, mais il faut se méfier de la rapidité et de l'agilité de l'équipe adverse. »