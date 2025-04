Madagascar: Basketball - N1A Zone centre - Une finale avant la lettre

La ligue régionale de basketball de Vakinankaratra est sous les projecteurs du 26 avril au 4 mai, en accueillant la première phase du sommet national N1A (hommes et dames) pour la zone Centre. Le gymnase de Vatofotsy, à Antsirabe, hôte de cette étape, répond aux normes internationales depuis sa rénovation à l'occasion de l'Afrobasket U18 en 2022.

Six clubs masculins et six clubs féminins s'affronteront dans la Ville d'Eaux lors des matchs aller, avant les matchs retour programmés en septembre au Palais des sports de Mahamasina.

Le club JEA, troisième du championnat national l'an dernier et évoluant à domicile, affrontera le Varsity Basket Club de Taolagnaro ce samedi à 8h30 pour lancer la compétition.

Chez les hommes, la confrontation entre le COSPN et l'ASCUT prévue dimanche est le choc le plus attendu des amateurs de balle orange. Les basketteurs de la police nationale auront à coeur de prendre leur revanche après leur défaite en demi-finale du championnat 2023 (68-59), un match particulièrement tendu et électrique disputé à Mahamasina.

Cette nouvelle rencontre en phase 1 entre les deux formations promet étincelles et intensité, tant le COSPN semble déterminé à effacer l'affront de l'an dernier.

Calendrier des demi-finales

Samedi :· 8h30 : Varsity Taolagnaro vs JEA Vakinankaratra (D)· 10h30 : Fandrasa Haute Matsiatra vs ASCUT Atsinanana (D)· 12h30 : Ankaratra Vakinankaratra vs USJFM Atsimo-Andrefana (D)· 14h30 : 619 Génération Menabe vs ASCUT (H)· 16h30 : COSPN Analamanga vs COSFA Analamanga (H)· 18h30 : ASB Itasy vs SBC Vakinankaratra (H)Dimanche :· 8h30 : Ankaratra vs Fandrasa (D)· 10h30 : 619 Génération vs ASB (H)· 12h30 : USJFM vs Varsity (D)· 14h30 : ASCUT vs COSPN (H)· 16h30 : ASCUT vs JEA (D)· 18h30 : SBC vs COSFA (H)