Maroc: Université de Fès - Un budget de 263 MDH pour le renforcement de la densité du personnel de la santé à l'horizon 2030

Un budget de 263 millions de dirhams a été mobilisé dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de renforcement de la densité du personnel de la santé à l'horizon 2030 relative à l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, a affirmé jeudi le président de l'université, Mustapha Ijaali.

M. Ijaali a indiqué, lors de la 15ème édition des journées scientifiques et culturelles d'internat et de résidanat organisée sous le thème "Cap sur 2030 : Les nouveaux impératifs de la formation médicale", que sur ce budget, une enveloppe de plus de 154 millions de dirhams a été allouée à l'investissement et plus de 109 millions de dirhams au fonctionnement.

Il a relevé que la mobilisation de ce budget s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de renforcement de la densité du personnel de la santé à l'horizon 2030, qui a été signé en 2022 entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah, la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès et neuf autres facultés de médecine et de pharmacie, rapporte la MAP.

Il a souligné que ce programme s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre du projet royal visant à généraliser la protection sociale, à augmenter le nombre de diplômés des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire et à atteindre l'objectif de 24 professionnels de santé pour 10.000 personnes à l'horizon 2025 et de 45 professionnels de santé d'ici 2030.

Le président de l'université a salué l'engagement des médecins internes et résidents de Fès et leur détermination à "promouvoir le dialogue et la réflexion sur tous les volets directement ou indirectement liés à la formation médicale" et leur "contribution essentielle à la concrétisation de la vision commune visant à soutenir la formation médicale".

De son côté, le doyen de la faculté de médecine, Tarik Skali Housseini, a souligné l'engagement de la faculté à contribuer à la réalisation de la vision 2030, mettant en avant le saut qualitatif que l'institution a connu ces dernières années en termes de technologies et d'outils utilisés dans la formation et l'enseignement, ainsi que les nouvelles structures de recherche et les installations pédagogiques qui contribuent à fournir un enseignement médical de qualité.

La directrice par intérim du centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès, Fatima Zahra Mernissi, a mis en relief le rôle important que joue cette structure dans l'accueil, la formation et l'encadrement des internes et des résidents, en leur fournissant une formation utilisant les dernières technologies et méthodes, ainsi que sa contribution à la fourniture d'une gamme diversifiée de soins au profit des habitants de la région.

Le président de l'association des médecins internes et résidents de Fès, Mehdi Al Mdaghri, a souligné les efforts déployés par l'association, fondée il y a 23 ans, pour créer un environnement favorable à la formation des médecins internes et résidents.

Il a noté que les journées scientifiques et culturelles constituent un événement annuel de premier plan qui réunit les médecins internes et résidents de la région de Fès qui sont actuellement en cours de spécialisation, pour discuter de sujets scientifiques et de formation pertinents pour leur carrière professionnelle.

Pour sa part, le président du conseil communal de Fès, Abdeslam El Bekkali a mis l'accent sur l'importance de cet événement scientifique et culturel, relevant que les internes et les résidents contribuent à l'amélioration de la performance du système de santé et au processus de développement.

Le programme de ces journées comprenait des conférences, des ateliers et des séminaires qui vont se pencher sur les moyens de consolider les connaissances scientifiques et techniques.

Selon les organisateurs, cet événement vise à initier une discussion sur les exigences d'une réforme réussie du système national de santé et à mettre en avant les dernières évolutions du secteur de la santé au Maroc.