Madagascar: PFL - Choc décisif Fosa-Uscaf

Ça passe ou ça casse. Le match en retard comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Pure Play Football League entre Fosa Juniors FC et Uscafoot programmé dimanche au stade Rabemananjara à Mahajanga déterminera qui sera le leader et surtout le détenteur du huitième et dernier ticket pour les Play-offs. En cas de victoire, Fosa Juniors FC se propulsera en tête du classement final après les onze journées des éliminatoires et AS Fanalamanga descendra pour sa part à la place du dauphin.

Crédité de 9 points, Uscafoot occupe provisoirement la 10e place et en cas de victoire à ce déplacement en terre des Félins, l'équipe de la commune urbaine d'Antananarivo validera le dernier ticket pour les quarts de finale du sommet national. Dans le cas contraire, Mama FC classé provisoirement 8e avec un cumul de 10 unités, poursuivra son aventure en phase finale.

Crucial

Sept clubs sur huit ont déjà composté leur ticket pour les play-offs notamment le leader provisoire AS Fanalamanga d'Alaotra Mangoro (25 points), suivi par Fosa Juniors FC du Boeny (23 points) en seconde position, le champion en titre, Disciples FC de Vakinankaratra (23 points), Elgeco Plus d'Analamanga (20 points), Ajesaia du Bongolava (17 points), Cosfa d'Analamanga (17 points) au sixième rang et septième CFFA d'Analamanga (14 points). La huitième équipe qualifiée sera connue dimanche après-midi à l'issue de la rencontre entre Fosa Juniors FC et Uscaf.

La première étape des play-offs, les quarts de finale se joueront le 4 mai, les matchs aller et ceux retour le 18 mai. Comme mentionné dans le règlement de compétition, la formule sera comme suit : le premier affrontera le huitième, le deuxième sera opposé au septième et ainsi de suite.

Grogne des clubs élites

Les clubs en lice à la PFL se sont réunis jeudi à Andoharanofotsy pour contester le calendrier des seizièmes de finale de la coupe de Madagascar programmé le 11 mai. «La commission de compétition au sein de la fédération qui n'est autre que le président d'un club en lice a émis un calendrier indiquant que son équipe, l'Uscafoot jouera dans la capitale à Imerintsiatosika tandis que les autres grands clubs au sein desquels évoluent les pressentis Barea Chan feront le déplacement loin de la capitale notamment à Toliara, Ambovombe Androy, Mahajanga et Ambanja», réclame Henintsoa Rakotarimanana, président du CFEM (club de football élite de Madagascar).

Ces clubs souhaitent ainsi rencontrer le président de la fédération pour trouver une solution plus raisonnable afin d'éviter des longs voyages épuisants en très peu de temps qui pourraient causer des blessures en raison de la fatigue.