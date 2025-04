Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Gibril Ibrahim, a participé à la réunion du troisième groupe africain au Fonds monétaire international, en marge des réunions de printemps à Washington. Dans son discours à la réunion, il a passé en revue les défis auxquels le Soudan est confronté, notamment dans le secteur de l'énergie, qui a subi des dommages importants en raison de la destruction systématique de ses infrastructures causée par les attaques des milices.

Le ministre a souligné que le Soudan fait partie des pays qui ont besoin d'une refonte complète de son secteur électrique, notant qu'il s'agit d'une condition préalable pour parvenir au développement et à la stabilité économique et sociale du pays. Il a également souligné l'initiative « M300 » de la Banque mondiale, lancée lors de la conférence de Tanzanie de l'année dernière, qui vise à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes dans le monde d'ici 2030. Il la considère comme une étape stratégique pour soutenir le développement durable et améliorer le niveau de vie des populations des pays en développement.

Dr Jibril a expliqué que l'initiative vise à relever les défis de la pénurie d'énergie, en particulier dans les pays fragiles et touchés par des conflits, en encourageant l'investissement dans des projets énergétiques durables et en promouvant le recours à des solutions décentralisées telles que l'énergie solaire et les technologies renouvelables à faible coût.

Le ministre a appelé à ce que le Soudan soit inclus parmi les pays bénéficiant de cette initiative, compte tenu des faibles taux de couverture électrique, notamment dans les zones rurales et frontalières et les zones de déplacement. Il a souligné que l'expansion des services d'électricité est un pilier fondamental pour parvenir à la stabilité et au développement durable. Il a également réitéré l'engagement total du gouvernement soudanais à renforcer les infrastructures du secteur énergétique et à développer l'environnement d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables, conformément à la vision M300 et aux Objectifs de développement durable 2030.

Le ministre a conclu son propos en soulignant l'importance d'un partenariat efficace avec la Banque mondiale dans la mise en oeuvre de projets qui fourniront de l'électricité aux communautés les plus démunies, contribuant à l'amélioration des services de base tels que l'éducation, la santé et l'eau, soutenant les opportunités d'emploi et stimulant la production locale dans divers secteurs.